Bionedbrydelige smøremidler er nye på hylden hos energiselskab

Mandag 28. februar 2022 kl: 11:58

Større produktsortiment



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi har i et stykke tid ledt efter en produktserie, som kunne dække det marked, hvor vi tidligere havde et andet mærke. Fordelen ved Kajo er, at deres produktrække er bredere end den, vi tidligere handlede med, så det giver os flere muligheder i forhold til det, vi kan tilbyde vores kunder, siger Torben Didia Rasmussen, der er produktchef for smøremidler hos OK.De bionedbrydelige smøremidler fra Kajo er især interessante for kunder inden for Vej og Park i offentligt regi og kunder inden for skovbrug.- I første omgang er det især hydraulikolier og kædesavsolie, som vi tilbyder vores kunder i stedet for det tidligere produkt. Egenskaberne er de samme, forklarer Torben Didia Rasmussen.Kajo har alle de miljømæssige godkendelser - blandt andet det europæiske ”Eco-label” samt det tyske ”Blue Angel”.I første omgang udskifter OK det tidligere mærke ud med Kajo én til én efterhånden, som man løber tør for det tidligere mærke, men i fremtiden ser man på udvidelse af smøremiddelsortimentet, hvor Kajo kan dække nogle segmenter, OK tidligere manglede produkter til.- Vi er meget positive over for det nye partnerskab med Kajo, da det styrker vores position som distributør af smøremidler i Danmark. Ved at Kajo har nogle produkter, vi tidligere har manglet overfor visse segmenter inden for industrien, får vi med deres produktprogram et bredere udvalg. Desuden er kvaliteten helt i top, og det lægger vi også stor vægt på, siger Torben Didia Rasmussen.Han understreger samtidig, at et af OK’s vigtigste mål i forhold til smøremidler er at give den professionelle rådgivning, som kunderne har brug for, så man løser kundens behov.