Odense Havn vinder retssag over shippingvirksomhed

Mandag 28. februar 2022 kl: 10:15

Af: Redaktionen Sø- og Handelsretten slår fast, at Blue Water Shipping A/S ikke har godtgjort, at der var grundlag for det påståede erstatningskrav på 28 millioner kroner, da havnen ikke overlod til andre aktører at betjene portalkran og øvrigt udstyr, der forudsætter stor ekspertise, erfaring og ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger. Det skriver Odense Havn i en pressemeddelelse,

Sagen vedrører forhold i perioden 2014-16, hvor Odense Havn var igennem en stor proces med køb af Lindø Industripark, og sammenlægning af de to virksomheder samt omdannelse fra kommunal selvstyrehavn til aktieselskabshavn.







Blue Water Shipping A/S havde i perioden en forventning om, at havnen var forpligtet til at udbyde kritiske og sikkerhedsmæssigt komplicerede opgaver. Odense Havn har imidlertid påpeget vigtigheden af, at kun særligt uddannet personale skulle kunne udføre de pågældende opgaver med blandt andet havnens portalkran.







Blue Water Shipping A/S har ikke påvist at have lidt tab og har derfor ikke krav på erstatning fra Odense Havn.

Blue Water Shipping: Havneloven åbner for opgavetyveri

- Jeg er meget tilfreds med den klare dom, som Sø- og Handelsretten har afsagt i dag. Vi har på alle punkter ageret korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det fremgår således klart, at Blue Water Shipping A/S ikke har lidt tab som følge af havnens håndtering, konstaterer Sø- og Handelsretten. Hermed kan vi lægge en efterhånden gammel sag bag os, som retteligt ikke burde være rejst, siger CEO for Odense Havn A/S, Carsten Aa.

Hos Blue Water Shipping er begejstringen for dommen til at overse. Virksomheden skriver i en pressemeddelelse blandt andet:





I 2017 afgjorde Trafikstyrelsen, at Odense Havn havde overtrådt havneloven ved at udføre havnerelaterede operatørvirksomhed i perioden 2014-2017. Sø- og Handelsretten dom ændrer ikke på Trafikstyrelsens afgørelse, hvilket dermed betyder, at Odense Havns overtrædelse af loven ikke medfører nogen sanktioner.- Vi kan konstatere, at denne form for offentligt opgavetyveri kan ske uden konsekvenser. Det er beskæmmende, at vi har en havnelov, der ikke medfører nogen form for straf eller erstatning selvom havnen har overtrådt loven. Det udstiller havneloven som utilstrækkelig og uden konsekvens, siger Blue Waters adm. direktør Søren Nørgaard Thomsen.