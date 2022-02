Holstebro-virksomhed får det første eksemplar af ny lastbil-generation

Tirsdag 22. februar 2022 kl: 12:04

Første danske lastbil indregistreret efter nye EU-længderegler

Ny XG indgår i alsidig DAF-vognpark

Fakta om Dansk Biotransports nye DAF XG

Chassis: Tre-akslet sættevognstrækker - FTN 6x2*4, dvs. 3 - med styrende foraksel, tvillingmonteret trækaksel samt styrende bogieaksel bag trækakslen

Drivline: 13-liters Paccar MX13-motor på 530 hk/2.700 Nm samt MX kompressionsmotorbremse, 12-trins ZF TraXon-gearkasse med fuldautomatisk gearskiftesystem og kraftudtag til hydraulikpumpe, enkeltreduceret DAF 1347 trækaksel med 2,53:1 i udveksling, mekanisk differentialespærre

Førerhus: DAF XG med ny, aerodynamisk front samt forlænget sovekabine for maksimal komfort. Højt tag med fuld ståhøjde overalt. Multijusterbart luksus-førersæde, der ved parkering kan drejes ind mod førerhusets midte, passagerklapsæde der ligeledes kan drejes ind mod førerhusets midte, så det efterlader et stort ståområde med fuld ståhøjde. Fuldautomatisk klimaanlæg samt ekstra 3,8 kW kabinevarmer, køleskab og skabsmodul under nederste køje, DAF luksus-infotainmentsystem med 10,1” infoskærm

Af: Redaktionen - Vi er meget glade for DAF. Faktisk består vores nuværende vognpark på knap 30 lastbiler for 80 procents vedkommende af DAF, og det har den nærmest gjort siden midten af 1970’erne, siger Leo Andersen.I de senere år er det DAF-forhandler ESA Trucks Danmark A/S i Kolding, der har leveret bilerne. Senest er det salgskonsulent Christian Lyngvig, der har stået for handlen med den nye XG 530, der med et to-strengs hydraulik-anlæg er skræddersyet til kørsel med en fire-akslet walking floor-trailer, der bruges til transportaf flis, træpiller, spåner, savsmuld og andre bulk-produkter fra træindustrien i hele Danmark samt Norge og Sverige.- Den allerførste DAF XG, der er solgt i Danmark, er synet, godkendt og indregistreret efter nye EU-regler, som åbner mulighed for at køre med længere vogntog, hvis de opfylder en række krav til forbedret brændstoføkonomi, sikkerhed og komfort, siger Christian Lyngvig.Den nye DAF-generation har dermed fået en 16,5 cm længere og mere aerodynamisk front, der sænker brændstofforbruget og forbedrer kollisionssikkerheden. XG- og XG+-modellerne er desuden udrustet med en 33 cm længere sovekabine, der forbedrer chaufførkomforten markant. Dermed kan DAF XG-serien med en standard EU-sættevogn på 13,60 meter fuldt lovligt være 17 meter lang og dermed en halv meter længere end tilsvarende vogntog med trækkere af andre fabrikater.Det er også en ting, som Dansk Biotransports chauffør Jesper Sømod Jensen sætter ekstra stor pris på, da det er ham, der får glæden af at skulle køre i den nye DAF XG. Han har over 30 års erfaring fra de danske og europæiske landeveje, og han ser især frem til at kunne boltre sig i det nye førerhus, hvor de ekstra 33 cm i sovekabinen gør det til det største, mest rummelige og mest komfortable standardførerhus på det europæiske marked.- Vi kører både med kran, kompressor, tip, walking floor mm. Samtlige biler skal kunne klare sig selv ved aflæsning hos kunderne, så derfor har de alle kraftudtag til at pumpe, blæse, krane eller tippe godset af, siger Leo Andersen og tilføjer:- Vi handler vores biler hos ESA i Kolding, og vi får udført service både hos ESA i Kolding og Padborg, hos KLC i Kolding og hos AMC i Aarhus, Randers og Hobro. Det er chaufførens bopæl, der afgør, hvor det er bedst for os at køre til service.Dansk Biotransports lastbiler kører mellem 100 og 120.000 km om året indenrigs og mellem 150 og 160.000 km om året på eksport. Bilerne udskiftes hvert femte til syvende år afhængig af kørselsopgave, hvor nogle af specialopbygningerne med blandt andet kompressor overføres til nye chassiser og dermed kører dobbelt så længe, inden de udskiftes.Den nye trækker hos Dansk Biotransport A/S i Holstebro er en tre-akslet DAF XG 530 FTN 6x2*4 med styrbar bogieaksel bag trækakslen og en seks-cylindret rækkemotor på 530 hk.





Fakta om Dansk Biotransport A/S:

Virksomheden har rødder tilbage til 1920, hvor Hjøllund Vognmandsforretning blev grundlagt af Martha og Anders Jensen med transport af træ fra plantagerne omkring Hjøllund med hestevogn

I 1945 overtog anden generation - Svend Aage Jensen og hans kone Ethel - virksomheden, som de drev i de følgende år til en markant voksende virksomhed

Da tredie generation i starten af 70’erne trådte ind i virksomheden, kom der yderligere fokus på ekspansion med udvikling af nye forretningsområder, herunder Dansk Træaffald A/S, under ledelse af tredie generation, Lene Simonsen. Virksomheden havde som hovedaktivitet at handle og transportere spåner og træaffald og blev senere indlemmet i det, der nu hedder Dansk Trætransport A/S (DTT) i Hjøllund

Udover at beskæftige sig med transport og handel med mange forskellige typer træ og træprodukter var Dansk Trætransport i form af selskaberne Midtland Auto og Dansk Lastvognsimport også officiel DAF-importør i Danmark fra 1976 til 1998, hvorefter fabrikken i Holland etablerede eget importselskab. Det var i denne periode, at virksomheden blev storaftager af DAF-lastbiler, og det har de faktisk været lige siden

I 2004 blev Dansk Biotransport A/S dannet ved fusion af træ- og spånafdelingen i Dansk Trætransport A/S og en lignende afdeling hos vognmand Ejler Christian Knudsen i Holstebro. Virksomhederne blev samlet på den nuværende adresse lidt uden for Holstebro, og dansk Biotransport A/S er i dag et handels- og transportfirma, der ejes af fjerde generation fra Hjøllund-virksomhederne, Anders Simonsen, samt direktør Leo Andersen

Kernekompetencen i dag er transport og handel med alle former for træ-, bio- og affaldsprodukter, samt transport og speciallevering med blæsning af LECA-produkter.







Danmarks første kundesolgte NGD (New Generation DAF) er blevet leveret til Dansk Biotransport A/S i Holstebro. Fra venstre: Chauffør Jesper Sømod Jensen, direktør og medejer i Dansk Biotransport A/S, Leo Andersen, samt salgskonsulent Christian Lyngvig fra ESA Trucks i Kolding.



