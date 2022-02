Ny aftale mellem Danmark og Frankrig ophæver dobbeltbeskatning

Mandag 7. februar 2022 kl: 10:15

Af: Redaktionen I en årrække har det været en lille smule mere besværligt og omkostningstungt at drive rederi og sejle til og fra franske havne.





Årsagen er, at man mellem Danmark og Frankrig har haft dobbeltbeskatning, som i praksis betød, at man risikerede at betale dobbelt selskabsskat og personskat for udsendte medarbejdere. Men i sidste uge indgik Danmark og Frankrig en aftale om en dobbeltbeskatningsoverenskomst, som bringer de bilaterale skatteregler op på et plan, som svarer til aftalerne med øvrige EU-lande.





- Vi har i årevis arbejdet for at få en aftale med Frankrig, så vi er selvsagt glade for, at der nu er indgået en aftale. Det har været bøvlet med dobbeltbeskatningen, og der er brug for ordnede forhold, når samhandlen skal glide. Det får vi nu, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier, Jacob K. Clasen.





Dobbeltbeskatningen blev indført mellem Danmark og Frankrig og Danmark og Spanien for at undgå, at pensionister kunne tage pensionen med til de to lande uden at betale dansk skat. Men i praksis ramte aftalen også virksomhederne, som nu blev dobbeltbeskattede på en række områder.





- Det er helt usædvanligt, at man har haft denne form for dobbeltbeskatning mellem to EU-lande. Derfor håber vi også, at den nye aftale vil føre til en forhandling med Spanien om en lignende aftale, siger Jacob K. Clasen.







