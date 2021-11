Formændene for de to største partier er på besøg i Ghana

Torsdag 25. november 2021 kl: 11:19

Af: Jesper Christensen Det danske fregatbidrag har til formål at forbedre den maritime sikkerhed og afskrække pirateri i et område, hvor 30-40 danskopererede skibe sejler på daglig basis. Fregatten Esbern Snare er indsat i Guineabugten frem til april 2022.Besøget til Ghana markerer 60-året for etableringen af diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Ghane og er en understregning af de bilaterale relationer mellem Danmark og Ghana. Ghana er et strategisk vigtigt partnerland i Vestafrika og i Afrika generelt. Det gælder særligt inden for fred og sikkerhed, herunder maritim sikkerhed, vækst og handel.I Ghana vil statsministeren blandt andet mødes med Ghanas præsident samt Ghanas minister for vand og sanitet.- Danmark er en af verdens største søfartsnationer, og vi har derfor en særlig interesse i at værne om den frie maritime verdenshandel. Derfor er Danmark igen gået forrest i kampen mod pirateri for at sikre den frie sejlads og vores søfolks sikkerhed, siger statsminister Mette Frederiksen og fortsætter:- Samtidig er besøget i Ghana en vigtig markering af det stærke partnerskab, som eksisterer mellem Danmark og Ghana. Efter et mangeårigt udviklingssamarbejde udvikler vi vores partnerskab i en ny retning.









Det planlagte besøg på fregatten Esbern Snare er torssdag blevet aflyst på grund af praktiske omstændigheder.





Om Ghana:

Ghana opnåede selvstændighed i 1957. Navnet Ghana stammer fra et stort afrikansk rige, der eksisterede nordvest for det nuværende Ghana. Ind til det tidspunkt hed landet Guldkysten, som var de tidligere kolonimagters navn for området.





Kongeriget Danmark-Norge havde i perioden 1658 til 1850 besiddelser på Guldkysten. Her blev der etableret plantager og købt guld, elfenben og slaver, som blev sendt til kongerigets besiddelser på De Dansk Vestindiske øer i Caribien. Øerne blev i 1917 solgt til USA for 25 millioner dollar, hvad der i 2020 ville svare til 554 millioner dollar.









