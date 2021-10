Gas kan blive en blindgyde

ANALYSE FRA KLIMARÅDET:

Torsdag 14. oktober 2021 kl: 09:19

Af: Redaktionen - Hvis vi satser på gas, så kan det i værste fald ende med at blive en fossil blindgyde, hvor vi øger forbruget af naturgas, fordi der ikke er nok biogas, siger næstformanden i Klimarådet, Niels Buus Kristensen, der også er forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt i Oslo.Ifølge Klimarådet bør regeringen derfor ikke aktivt forsøge at fremme brugen af gaslastbiler i form af eksempelvis tilskud til gaslastbiler og gasinfrastruktur. Det betyder blandt andet, at gas efter Klimarådets opfattelse bør udfases fra støttepuljerne til tung vejgodstransport.





