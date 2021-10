Havn vil lægge kysttrækning til andet end vand

Onsdag 13. oktober 2021 kl: 20:17

Thomas Haber Borch, havnedirektør i Aarhus, forklarer her planerne om en havnepark med biodiversitet for SF's formand Pia Olesen Dyhr (th). Interesserede kan se billedet i stor størrelse ved at klikke på billedet.



Af: Jesper Christensen Med lidt hjælp kan Aarhus-bugten blive attraktivt for dykkere, der gerne vil opleve universet under havets overflade. Farvandet ud for Aarhus kan også byde på koraller.Planerne om den nye havnepark, der vil strække sig over en kilometer, blev vist frem onsdag eftermiddag, da SF's formand Pia Olesen Dyhr besøgte Aarhus havn.Som det fremgår af billedet rummer planerne plads til, at kajak-roere kan lægge til, at man kan bade i vandet, dykke og nyde det undersøiske univers i bugten ud for Aarhus og ellers opleve det plante- og dyreliv, der som skal hjælpe frem, men ellers klare sig selv.Planerne blev godt modtaget af SF's formand.