Bilimportører måler kommuner på de nyeste biler

Torsdag 7. oktober 2021 kl: 15:12

Af: Jesper Christensen

Hos Skive Kommune peger man på, at hovedparten af Skives grønne biler er ældre end to år og derforikke indgår i undersøgelsen. Undersøgelsen, som De Danske Bilimportører offentliggjorde, tog udelukkende udgangspunkt i de biler, som kommunerne har indkøbt i løbet af de seneste to år.









- Billedet er ikke retvisende, da Skive Kommune indtager en 13. plads på landsplan, når det kommer til andelen af grønne biler i den kommunale bilpark, siger Maibritt Lykkegaard, der er teknisk direktør i Skive Kommune.









Skive Kommune har i alt 58 grønne biler, hvilket svarer til 25 procent af kommunens biler. Heraf er der tale om 37 gasbiler, syv elbiler, en el-varevogn og 13 gas-minibusser. Men langt de flestes grønne køretøjer i Skive Kommune er ældre end de biler, der indgik i undersøgelsen i går.









Førende inden for grøn omstilling

- Skive Kommune har i over 40 år været førende inden for grøn omstilling. Det er noget, vi prioriterer meget højt. Vi har udviklet GreenLab Skive, vi har siden midten af 80-erne arbejdet målrettet med energibesparende, grønne løsninger på stort set alle kommunale bygninger, vi blev udnævnt som Energiby tilbage i 2008 på grund af vores stærke position på den grønne dagsorden, og vi har en målsætning om at blive selvforsynende med grøn energi inden 2029 for at nævne nogle af vores indsatser. Derfor kom det som en stor overraskelse, at vi fik en så dårlig placering i undersøgelsen fra De Danske Bilimportører. Men efter at have dykket ned i tallene, kan vi konstatere, at der heldigvis tegner sig et helt andet billede, siger Maibritt Lykkegaard og fortsætter:









- Vi har for eksempel vores gasbiler. Vi gik forrest og fik etableret de første gastankstationer uden for hovedstadsområdet, dengang gas så ud til at være den bedste grønne transportløsning. Derfor satsede vi på dem. Det lå også fint i tråd med vores position på biogas-området, for vi har længe været førende i den sammenhæng. Vi er den kommune i landet, der kom først i mål med at lave aftaler med stort set alle landmænd, så de i dag leverer gyllen ind til biogasanlæggene her på egnen. Der er ikke kapacitet til flere biogasanlæg, for der er ikke mere gylle at aftage. Det betyder, at al gyllen bliver afgasset, hvilket er med til at reducere CO2-udledningen både på markerne og i vores biler, der kører på biogas. Nu fremstilles der ikke længere gasdrevne personbiler, så vi er i fuld gang med at planlægge omstillingen til elbiler.









Hun fremhæver, at Skive Kommune arbejder på en samlet plan for udskiftning til elbiler. Her er primært tale om to store leveringer af biler, hvor den første netop er udbudt. Blandt andet af den grund har kommunen helt ekstraordinært forlænget flere leasingaftaler for at gøre klar til at omstille flere biler til eldrift. I perioden fra 2019 til midten af 2021 er der leaset 11 biler, hvoraf én er en varebil. To ud af de 11 er gasbiler, de øvrige ni er benzindrevne.









Pilotprojekt om elbiler

- Det er oplysningerne om disse biler samt de andre leasede biler, vi råder over, der har placeret os i bunden i undersøgelsen fra i går. Men som sagt fortæller det kun en lille del af historien om kommunens bilpark. Og i forbindelse med, at leasingaftaler om en større pulje biler er ophørt her fra 1. oktober, har vi også sat et pilotprojekt om elbiler i hjemmeplejen i gang. Erfaringerne herfra vil indgå, når endnu flere leasingaftaler udløber i 2022. Her vil der også være en pulje på ca. 35 biler, der står over for en mulig omstilling til el, siger den tekniske direktør.









Byrådet har en plan om, at der inden 2025 skal opsættes 46 ladestandere i Skive Kommune, og at yderligere 13 skal være stillet op inden 2030.





