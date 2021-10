Nordiske vognmandsorganisationer havde fokus på klima-politi

I en paneldebat på årsmødet om Fit for 55 pakken deltog Environment and Innovation Director hos Volvo Trucks, Lars Mårtensson, den svenske europaparlamentariker og medlem af EU-Parlamentet's transportudvalg Peter Lundgren og professor i Energy Sciences ved Lunds Universitet, Martin Tunér.





NLA har sat gang i et arbejde med at analysere de mange lovforslag i Fit for 55 med særlig fokus på forslaget om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (AFIR), det revidererede energibeskatningsdirektiv og ETS-forslaget, hvor man lægger op til, at vejtransporten skal indlemmes i kvotehandelssystemet, idet der etableres et særligt kvotesystem for transport.





Fakta om NLA:

Nordic Logistics Association (NLA) består af DTL - Danske Vognmænd, Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Sveriges Åkeriföretag (SÅ)

SKAL fra Finland er associeret medlem

For at understrege vigtigheden af emnet havde NLA inviteret den svenske ambassadør fra Sveriges EU-repræsentation i Bruxelles, Torbjörn Haak, til at tale om udfordringen med at realisere den grønne omstilling.

Af: Redaktionen Den næste store opgave og politiske udfordring for nordiske vognmænd er den grønne omstilling af transportsektoren. Derfor satte NLA klimapolitikken og EU’s Fit for 55-pakke til debat på årsmødet i Malmø. EU's Fit for 55-lovgivningspakke, som består af en lang række lovforslag, som skal levere på EU's klimaambitioner, blev lagt frem før sommerferien. Mange af de nye initiativer kommer til at påvirke vognmændenes hverdag i de kommende årtier, og derfor har NLA’s bestyrelsesformand, administrerende direktør i DTL Erik Østergaard, en klar opfordring.- Jeg vil gerne bruge lejligheden til at opfordre til nordisk koordination og samarbejde i arbejdet med at sikre, at EU’s nye grønne initiativer kommer til at sikre lige konkurrencevilkår for alle EU-landene. I NLA har vi i et forbilledligt samarbejde mellem de nordiske partnere og vore tyske og franske kollegaer fra BGL og FNTR, hvor vi koordinerer indsatsen på vores fælleskontor i Bruxelles, fremhævede Erik Østergaard.Han fremhævede, at samarbejdet og fælleskontoret ikke bliver mindre væsentligt i organisationens arbejde med at præge det politiske arbejde i EU omkring den grønne omstilling i de kommende år.De svenske værter fra SÅ mindede samtidig om, at årsmødet er en tilbagevenden til en stadig mere normal hverdag efter corona-tidens nedlukninger, som blandt andet har gjort det umuligt at mødes til møder og i større forsamlinger.- Vores årsmøde er en kærkommen lejlighed til, at de nordiske kolleger fra NLA-familien kan mødes fysisk for første gang i lang tid, og det er naturligvis meget givtigt igen at kunne mødes og diskutere face-to-face, sagde direktør i Sveriges Åkeriföretag, Rickard Gegö.

















