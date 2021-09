Aarhus har fået en elektrisk fragtbil

Fredag 3. september 2021 kl: 13:15

Af: Jesper Christensen Ommersyssel Godstransport A/S' nye batteri-elektriske Fuse eCanter, der er bygget op med en fast 12-pallers fragtkasse fra Brdr. Plagborg A/S, er sat ind i den daglige distribution af små og større forsendelser til modtagere i Aarhus Midtby.Den nye bil supplerer Ommersyssel Godstransport A/S' eksisterende vognpark af 17-pallers distributionsbiler.Chaufføren, der kører i bilen til dagligt har en kort kommentar, inden han med borgmesteren i Aarhus på passagersædet kører fra Rådhuset og ud til Danske Fragtmænd i Brabrand, hvor bilen hører til og kommer i stødet hver nat.- Det er mest dækstøj, jeg hører.Chaufførens dagligdag begynder i Brabrand på Danske fragtmænds terminal, hvor han læsser de forskellige forsendelser. Når han har fået pakkerne på bilen, kører han ind til Aarhus Midtby. I løbet af en arbejdsdag kører han omkring 70 kilometer. Og da bilens elektriske rækkevidde ligger på omkring 100 kilometer, skal han ikke tænke på at "tanke" strøm i løbet af dagen. Han skal blot huske at sætte strøm til bilen, inden han går hjem til fyraften.

Selvom den nye 12-pallers bil er en større investering end en tilsvarende bil med dieselmotor, er det den vej, det går. Hos Danske Fragtmænd og Ommersyssel Godstransport A/S oplever de, at flere og flere kunder spørger til og stiller krav om mere bæredygtige transportløsninger.









Hos fragtvirksomheden peger man også på, at i takt med, at der kommer flere og flere elektriske lastbiler på markedet, vil priserne falde.









Med den batteri-elektriske lastbil er Danske Fragtmænd kørt ind i en ny æra med mindre støjende og mindre miljø-belastende transport.





Men de er også kørt ind i dysten om "Den Grønne Transportpris", som vognmandsorganisationen DTL og Jyske Finans står bag.





Hvem der i den sidste ende kører hjem med prisen bliver afgjort på transportmessen i Herning i dagene 16. - 18. september.









Fakta om den nye Fuse eCanter:

El-motor på 115 kW (156 hk) og et drejningsmoment på 390 Nm

Seks batterier med en samlet kapacitet på 81 kWh

Højeste hastighed: 80 km/t

Rækkevidde. Cirka 100 km

Sikkerhedsudstyr: ESP, AEBS, AVAS, SRS og Airbags (Driver & Co-Driver)

Opbygning:

Brdr. Plagborg profilbox med glasfibertag og topklap i aluminium: L,B,H - 4.800, 2.500, 2.300 mm

To rækker binderækker på siderne

Sidedør i højreside

1.000 kg Zepro-lift

Optrin på kofanger i begge sider

Cyklistværn





























