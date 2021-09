Rejsende over 65 år kan købe Orange-billetter med yderligere rabat

Onsdag 1. september 2021 kl: 11:35

Af: Redaktionen - Nu er det igen tid til at komme ud og få nye oplevelser og tage på besøg hos venner og familie. Derfor dette særlige tilbud, der skal byde de ældre kunder velkommen tilbage i toget - og forhåbentlig friste flere til at tage på opdagelse i landet, siger kundechef i DSB Charlotte Saltoft Kjærulff, som fremhæver, at tilbuddet dækker over meget lave priser til en gruppe, der har længe har skullet være forsigtige og passe på sig selv.- De får nu mulighed for at komme billigt af sted, mens restriktionerne gradvist forsvinder i samfundet, siger Charlotte Saltoft Kjærulff.Kunder over 65 år kan i forvejen få rabat på køb af togbilletter hos DSB. Det gælder også for køb af Orange og Orange Fri-billetter.Interesserede kan læse mere om tilbuddet om halv pris på Orange-billetter til 65+ kunder