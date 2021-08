Energi-koncern vil booste skiftet til el-biler i Østjylland

Tirsdag 31. august 2021 kl: 13:58

Af: Redaktionen - I Aura ønsker vi at fremme den grønne mobilitet. Vi ved, at rækkeviddeangst og bekymringen om at finde en opladningsmulighed, når man er væk hjemmefra, er blandt de største barrierer for at skifte fra fossildrevne biler til de miljøvenlige elbiler. De problemstillinger får vi nu markant reduceret i vores forsyningsområde, siger Carsten Höegh Christiansen, der er administrerende direktør i Aura.



Stor erfaring med e-mobilitet

Aura har flere års erfaring med e-mobilitet, blandt andet via elektriske delebiler og som en af landets førende udbydere af ladestandere, samt investeringen i Spirii, der leverer ladeudstyr. Udrulningen af et ladenetværk vil være en del af Aura-koncernens nye strategi, der bliver præsenteret i slutningen af året.







- Ladenetværket er et strategisk indsatsområde, og vi har i første omgang afsat et tocifret millionbeløb til i løbet af de næste to-tre år at klæde forsyningsområdet på med ladestationer til el-biler. Men investeringen har ikke kun et kommercielt sigte, for ligesom da vi lagde fibernet ud, vil vi sikre, at vi når ud til alle vores andelshavere. Vi synes, det giver rigtig god værdi at man kan blive el-bilist, og have kunder eller gæster i elbil uanset hvor man bor. Og samtidig er ladenetværket også et godt tilbud til dem, der ikke har mulighed for at erhverve sig en privat installation,siger Carsten Höegh Christiansen.





Det bliver Auras afdeling for e-mobilitet, der kommer til at står udrulningen af ladenetværket, og arbejdet er gået i gang.





Louise Frøstrup Christensen, der er forretningschef for Aura E-mobility, peger på, at det vigtigt at finde de rigtige og mest hensigtsmæssige lokationer, hvis det skal lykkes bedst muligt med at etablere et velfungerende netværk af ladestationer i Østjylland.





- Vi er i dialog med de første virksomheder og større jordbesiddere, der er interesseret i at stille en lokation til rådighed, og på den måde være med til at give deres aftryk på den grønne omstilling. Og jeg hører meget gerne fra lokationsejere, der vil være med, siger Louise Frøstrup Christensen.







Infrastrukturen skal på plads

Aura vil både etablere ladestationer med lynladere og stationer med almindelige ladere, og altså både i større og mindre byer i koncernens forsyningsområde.







De Danske Bilimportører har opgjort, at el-biler og plug-in-hybrider i dag udgør 32 procent af salget af nye biler, og at omkring 100.000 el- eller hybridbiler kører på de danske veje. Men den udvikling risikerer at stoppe, hvis ikke ladeinfrastrukturen bliver opgraderet betragteligt.







- Vi er sikre på, at når først infrastrukturen med ladestationerne er der, vil elbilerne for alvor blive hvermandseje, påpeger Louise Frøstrup Christensen, der bliver bakket op af Lærke Flader, som er branchechef i Dansk Elbil Alliance.







- Det skal være lige så let og ubøvlet at være el-bilist, som det er at køre i en fossilbil. Udbygningen af ladeinfrastruktur skal være foran salget af el-biler, så der aldrig opstår køer til ladestanderne. Det er helt essentielt for fremtidens el-bilisme, at aktører som Aura går ind og tager en del af ansvaret, siger Lærke Flader.







Aura forventer at indvie den første lynladestation på Skanderborgvej i Viby i Aarhus' sydlige bydel i løbet af efteråret.







