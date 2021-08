Havvindmøller til tysk møllepark skal udskibes fra Bornholm

Tirsdag 24. august 2021 kl: 12:09





- Det er meget positivt, at Iberdrola og Vestas har valgt Rønne Havn som installationshavn for Baltic Eagle-projektet. Det understreger, at vores ydelser er konkurrencedygtige og vi lykkedes med ambitionen om at blive den mest attraktive havn i Østersøen for udskibning af vindmøller. Vi vil forsætte med løbende at gennemføre initiativer, der kan forbedre de tjenester, vi tilbyder vores kunder på markedet, siger Thomas Bendtsen, der er administrerende direktør i Port of Roenne A/S.





Om Iberdrola:

Iberdrola er et af verdens store energiselskaber, der leverer energi til knap 100 millioner mennesker

Iberdrola arbejder med vedvarende energi, netværk og kommercielle aktiviteter i Europa (Spanien, Storbritannien, Portugal, Frankrig, Tyskland, Italien og Grækenland), USA, Brasilien, Mexico og Australien

Iberdrola er også til stede på markeder som eksempelvis Japan, Irland, Sverige og Polen

Om Vestas:

Vestas designer, producerer, installerer og servicerer vindmøller over hele kloden

Med over 132 GW vindmøller i 83 lande har Vestas installeret mere vindkraft end nogen anden virksomhed

Om Port of Roenne A/S:

Port of Roenne A/S er Bornholms erhvervshavn med færgeruter til Sverige, det øvrige Danmark og Tyskland

I 2020-21 blev installationen af Kriegers Flak, Danmarks største havmøllepark, udført ud af havnen i Rønne

I 2022 vil det tyske projekt Arcadis Ost bruge havnefaciliteterne

Forventningerne er også, at Rønne Havn kommer til at spille en afgørende rolle i realiseringen af den kommende energiø på Bornholm, der skal levere elektricitet til det øvrige Danmark, Polen, Tyskland og Sverige

- Det er meget positivt, at Iberdrola og Vestas har valgt Rønne Havn som installationshavn for Baltic Eagle-projektet. Det understreger, at vores ydelser er konkurrencedygtige og vi lykkedes med ambitionen om at blive den mest attraktive havn i Østersøen for udskibning af vindmøller. Vi vil forsætte med løbende at gennemføre initiativer, der kan forbedre de tjenester, vi tilbyder vores kunder på markedet, siger Thomas Bendtsen, der er administrerende direktør i Port of Roenne A/S.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det spanske energiselskab Iberdrola, der er et af verdens store energiselskaber, har indgået en aftale med Vestas om levering af 50 enheder af havvindmøllen V174-9,5 MW til Baltic Eagle-projektet. Alle 50 vindmøller vil i løbet af 2024 blive formonteret og installeret ud af Rønne Havn, som dermed igen har kunnet udnytte Bornholms geografiske beliggenhed.Baltic Eagle, der er Iberdrolas andet store tyske offshore-projekt efter den 350 megawatt store Wikinger havmøllepark i 2017, får en kapacitet på 476,25 megawatt og dækker et havområde på 40 kvadratkilometer.Baltic Eagle vil få forbindelse til Lubmin-transformerstationen gennem to nyoprettede HV-kabler. Wikinger og Baltic Eagle vil tilsammen være det største gruppering af havvindmøller i Østersøen med over 826 MW fælles installeret kapacitet og en samlet investering på omkring 2,5 milliarder euro.Parkerne vil samlet producere nok energi til at dække 45 procent af det samlede elforbrug i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Samtidig vil parken mindske den årlige udledning af CO2 med op mod 1,65 millioner ton. Baltic Eagle vil alene nedbringe CO2 udledningen med ca. en million ton.