Nordjysk skibsværft har fået mere plads

Mandag 23. august 2021 kl: 11:37

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Orskov Yard blev grundlagt i 1958 af Arne Ørskov Christensen. Siden overtog Niels Ørskov ledelsen og drev aktiviteterne på Frederikshavn Havn. I 2003 trådte tredie generation til med Christina og Jeppe Ørskov ved roret. Samtidig skiftede værftet retning fra et nybygningsværft til et reparationsværft, hvilket var begyndelsen på en ny æra for den familieejede virksomhed. Fredag i sidste uge stod Niels Ørskov for den officielle indvielse af Arne Ørskovs Vej og Malte Ørskov løftede sløret for Jeppe Ørskov Pier, der er opkaldt efter hans far, der døde i 2015.- Vi hylder Arne og Jeppe med vejnavn og pier-navn. Og vi har officielt indviet Dock 5, som er endnu en milepæl i ikke bare fortællingen, men virkeligheden om Orskov Yard. Intet kunne lade sig gøre uden familien Ørskov. Alle med hver sin personlighed men alle med det der drive. Det vi så godt kan lide - nemlig at vi vil denne by, vi vil overleve, vi vil vækste, sagde Birgit Hansen (S), der er borgmester i Frederikshavn Kommune.- Hele familien er meget beæret over, at Frederikshavn Havn og Frederikshavn Kommune har valgt at opkalde den nyanlagte hovedfærdselsåre på det nye havneområde for ”Arne Ørskovs Vej”. Han er jo den oprindelige grund til at vi er, hvor vi er. Ligeledes har vi fået den store ære at få opkaldt den nyetableret pier for ”Jeppe Ørskov Pier”. Han brændte rigtig meget for at havneudvidelsen blev en realitet og dermed kunne skaffe vækst på værftet og til byen, sagde direktør og ejer Christina Ørskov og bestyrelsesformand Niels Ørskov samstemmig.Den nye flydedok - Dock 5 - ankom til Frederikshavn i august sidste år og blev døbt 15. januar 2021 af Jeppe Ørskovs datter Luna. I august var kajanlægget færdigt og klart til at blive indviet og taget i brug.- Det er virkelig en glædens dag i dag. Vi har arbejdet på det her projekt i mange år, og nu står vi her med en ny flydedok og et nyt flot landanlæg. Vejen hertil har været spændende og udfordrende. Lige fra vi lavede de første skitser, til vi rejste rundt i verden for at se på potentielle dokke, til vi skrev kontrakt med det tyrkiske værft Hat-San på en nybygget flydedok, skrev kontrakt med Frederikshavn Havn, fik myndighedsprojektet på plads og til bygning af dokken i Tyrkiet og bygning af landanlægget her i Frederikshavn, siger administrerende direktør Lars Fischer, Orskov Yard.Siden Dock 5 blev taget i brug i januar i år, er 11 skibe dokket ind, og den har kun stået ledig i 10 dage. I gennemsnit har den beskæftiget 100 fuldtidsstillinger om dagen i tillæg til de eksisterede aktiviteter hos Orskov Yard. Dock 5 har med dens størrelse og dybgang vist sit værd. Orskov Yard har med den nye flydedok mulighed for at servicere større skibe, som ellers var tvunget til at vælge et andet værft. I tillæg til den nye flydedok og det nye kajanlæg bliver der bygget et nyt maskin- og rørværksted, som ventes færdigt ved årsskiftet.Ved indvielsen fremhævede administrerende direktør i Frederiskhavn Havn, Mikkel Seedorff Sørensen, at Jeppe Ørskov var en stor drivkraft omkring havneudvidelsen.- Han udtrykte dengang, at “vi er nødt til at udvikle Frederikshavn Havn - ellers kommer vi til at afvikle aktiviteter”. I dag ser vi nogle af resultaterne - og Dock 5 har en stor symbolsk betydning. Ørskov tog et initiativ som lokomotiv og har taget ansvar med en stor investering, som vil gavne den maritime serviceindustri i hele Nordjylland, sagde Mikkel Seedorff Sørensen.Det nye anlæg i Frederikshavn Havn er konstrueret således, at det på sigt muliggør etablering af yderlig en dok. Projektet er stadigvæk i sin spæde start, men ønsket er på sigt at få en dok, som er endnu større end de eksisterende. Orskov Yard har på nuværende tidspunkt investeret tæt på 300 millioner i det nye område.