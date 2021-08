Palletyve blev anholdt i Holbæk

Mandag 9. august 2021 kl: 13:52

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen På baggrund af videoovervågningen sendte politiet flere patruljer til området, hvor de traf en 21-årig mand fra Valby og en 31-årig mand fra Gentofte ved en varebil, hvori der var læsset over 100 paller til en samlet værdi på godt 6.000 kroner.De to mænd kunne ikke redegøre for deres ærinde på stedet, så de blev anholdt og sigtet for forsøg på tyveri af de mange paller. De anholdte, der blev løsladt efter afhøring, vil senere høre nærmere fra politiet, når straffesagen mod dem skal afgøres.