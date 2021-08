Sporarbejde udløste signal-fejl - og forsinkelser

Mandag 2. august 2021 kl: 08:52

Af: Redaktionen DSB oplyser mandag morgen, at der ikke er nogen tidshorisont for, hvornår signalerne kommer til at virke normalt igen - derfor heller ikke, hvornår togene igen kan køre til tiden.På grund af signalfejlen i Slagelse vil lyntogene være aflyst mellem København og Odense frem til klokken 13 mandag. Der er indsat Togbusser direkte mellem København H og Odense.I København holder Togbusserne ved København H ved udgang mod Vesterbrogade, mens de i Odense holder i Kottesgade.DSB peger på, at DSB´s Rejsetidsgaranti træder i kraft, hvis man bliver mere end 30 minutter forsinket.