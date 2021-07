38 narkosmuglere er blevet anholdt

Mandag 5. juli 2021 kl: 18:00

Af: Redaktionen MED VIDEO: Eurojust oplyser, at der blandt de anholdte er flere ansatte fra albanske myndigheder, som nu bliver sigtet for korruption og hvidvaskning.Operationen, der er kulminationen på et italiensk-albansk samarbejde, som blev etableret i 2018 med støtte af Eurojust.I juni 2020 blev 37 fra samme kriminelle netværk anholdt. Hovedparten har fået deres domme på op til 20 års fængsel.Under den seneste aktion mod det kriminelle netværk blev omkring 11 millioner euro i kontanter, 11 ejendomme, fire selskaber i hotel- og turistbranchen og store arealer i et ferie-område beslaglagt.De anholde er formelt sigtet for korruption, embedsmisbrug, hvidvask og international narkosmugling.De anholdte har ifølge Eurojust forbindelse organiseret kriminalitet i og omkring Bari i det sydøstlige italien. De menes at have transporteret store mængder narko fra havne i Albanien til den italienske Puglia-region ved hjælp af hurtige gummibåde. Afstanden over Adriaterhavet/Det ioniske hav mellem Albanien og Italien er omkring 50 kilometer.