Konsortium ønsker at gøre Bornholm til en bæredygtig tankstation for skibsfarten

Onsdag 23. juni 2021 kl: 13:19

Medlemmer af Bornholm Bunkerhub:



Ørsted

Bornholmslinjen

Haldor Topsøe

Bunker Holding Group

Wärtsilä

Rambøll

Bureau Veritas

Port of Roenne A/S

Af: Redaktionen Konsortiet har netop sat gang i en forundersøgelse for at afklare det økonomiske potentiale i at levere bæredygtige brændstoffer eller energibærere produceret ved brug af vindenergi fra havvndmøller. Projektet vil undersøge muligheden for, hvordan lokal Power-to-X kan understøtte behov for bæredygtig producerede energibærere, som de over 60.000 skibe, der hvert år passerer Bornholm, kan tanke.Lanceringen af ​​Bornholm Bunker Hub kommer få uger efter, at den danske regerings vækstteam på Bornholm har anbefalet, at der bør foretages en undersøgelse af Bornholm som en grøn transporthub i Østersøen.En ændring af energibærere eller brændstoffer til skibsfarten kan bidrage direkte til Danmarks mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 i forhold til udslippet i 1990. Visionen om Bornholm Bunker Hub kan også skaleres og bidrage væsentligt til at reducere den globale CO2-udledning.Bornholm er også centralt beliggende i forhold til at kunne udnytte det store potentiale for elektricitet fra havvindmøller i hele Østersø-regionen - ikke kun i de danske farvande, men også i Sverige, Polen og Tyskland. Det betyder, at Bornholm kan blive et energicenter, der udnytter de regionale energiressourcer til at reducere CO2-udslippet - eksempelvis fra skibsfart. Som en del af projektet vil det også blive undersøgt, om det er hensigtsmæssigt at producere ammoniak lokalt på Bornholm, eller om den skal importeres i første fase.Konsortiet bag Bornholm Bunker Hub består af otte partnere: Ørsted, Molslinjen, Haldor Topsoe, Bunker Holding Group, Wärtsilä, Rambøll, Bureau Veritas og Port of Roenne A/S.er førende inden for produktion af vedvarende energi fra havvind og er også involveret i flere brint- og Power-to-X-projekter i Nordvesteuropa.er en afdeling af Molslinjen, der arbejder på at reducere energiforbrug og CO2-udslip på alle de ruter, som Molslinjen opererer i Danmark. Ruterne til og fra Bornholm kan være potentielle købere af bæredygtig brændstof fra Bornholm Bunker Hub.er en verdensførende leverandør af teknologi til den kemiske industri og raffinaderier. Virksomheden fokuserer på at udvikle teknologier, der reducerer CO2-emissioner. Haldor Topsøe har blandt andet udviklet nye teknologier til produktion af brændstoffer baseret på elektricitet fra vindmøller og solceller - eksempelvis ammoniak og methanol. Topsøe er involveret i mange projekter med fokus på bæredygtig producerede brændstoffer verden over, herunder Helios-projektet, der inkluderer verdens største ammoniakanlæg.er ledende inden for handel og levering af skibsbrændstof. Virksomhedens aktiviteter dækker hele forsyningskæden og omfatter handel og fysisk levering af skibsbrændstof samt risikostyring. Bunker Holding er stærkt positioneret til at bidrage med både bred markedskendskab og teknisk ekspertise inden for fysisk drift. Datterselskabet Bunker One, der er ansvarlig for den fysiske levering af skibsbrændstof, er aktivt involveret i flere grønne projekter, som vil bidrage med vigtig indsigt i projektet omkring Bornholm som en grøn bunkerhub. Bunker Holding, der ejes af USTC Group, har hovedkontor i Middelfart og er repræsenteret i 33 lande.er en teknologi- og løsningsudbyder til hav- og energiindustrien og fokuserer på at skabe bæredygtige samfund. Wärtsilä udvikler aktivt sine motorteknologier og tanklagringssystemer til at udnytte alternative brændstoffer i den marine industri. Wärtsilä er også projektleder for ZEEDS-projektet, der fremmer offshore ammoniakbunkerknudepunkter i Østersøen og Nordsøen.er involveret i energiinfrastrukturprojekter rundt om i verden og ser en stigende interesse i muligheden for at tilføje Power-to-X-produktion til vedvarende energiprojekter, der øger værdien af ​​den producerede kraft. Rambøll har stor erfaring med at designe store infrastrukturprojekter.er førende inden for laboratorietestning, inspektion og certificeringstjenester. Gruppen blev oprettet i 1828 og har over 75.000 ansatte fordelt på godt 1.600 kontorer og laboratorier verden over. Bureau Veritas er med en klasseret flåde på over 11.400 skibe det største klassifikationsselskab.er Bornholms eneste kommercielle havn med færgeruter til Sverige, Danmark og Tyskland. Havnen er valgt som installationshavn for Danmarks største havmøllepark ved Kriegers Flak. Havnen i Rønne forventes at spille en nøglerolle i realiseringen af ​​den fremtidige energiø ved Bornholm med elektriske forbindelser til Danmark, Polen, Tyskland og Sverige.