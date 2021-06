Rederiorganisation efterlyser afklaring om CO2-transport

Tirsdag 22. juni 2021 kl: 15:08

Fakta:

Olie- og gasindustrien beskæftiger omkring 10.000 fuldtidsansatte i Danmark

CCTS står for Carbon, Capture, Transport and Storage - eller på dansk: CO2-fangst, transport og opbevaring.

CCTS kan være med til at skabe nye beskæftigelsesmuligheder for tabte jobs i olie/gas på sigt

I 2030 forventes CCTS at bidrage med minimum 3 procent af den danske CO2-reduktion

Det samlede potentiale vurderes for CCTS til at være 5 millioner ton CO2 i 2030, hvilket svarer til cirka en tiendedel af Danmarks nuværende årlige CO2 udledning

Af: Redaktionen - Der er fortsat mange ubekendte i forhold til CCTS - Carbon, Capture, Transport and Storage - og derfor haster det med en samlet strategi. Vi ser i rederierne frem til at kunne bidrage til den grønne omstilling ved at transportere den indfangede CO2, men det kræver, at vi får en tydelig kurs at styre efter, siger Jacob K. Clasen, siger viceadministrerende direktør i Danske Rederier.Organisationen efterlyse klare meldinger fra politikerne, så at skabe sikkerhed i forhold til de nødvendige og langsigtede investeringerFlere rederier har sagt, at de er klar til sætte turbo på udviklingen af skibe, der kan fragte CO2. Blandt andet er Evergas og Ultragas gået sammen i konsortiet ”DanUnity”, der vil fragte CO2 til Island, hvor det skal pumpes ned i undergrunden. Flere andre står klar i kulissen, og håbet er, at det kan blive et centralt forretningsben for flere rederier. Samtidig har operatører i Nordsøen som INEOS klart meldt ud, at de er klar til at arbejde sammen om lagring i undergrunden.Derfor ser man i Danske Rederier frem til, at regeringen fremlægger sin strategi på området.- Dansk skibsfart er i dag en del af verdenseliten. Det er der mange grunde til. Én af dem er vores evne til at nytænke – og ikke mindst skabe værdi. Af samme årsag er der nu flere danske rederier, som byder sig til i en dansk - og på sigt international - værdikæde for CCTS - og transporten af CO2. Det er et område med stort potentiale. Både for den danske grønne omstilling, dansk skibsfart og ikke mindst dansk økonomi, siger Jacob K. Clasen.Interesserede kan læse mere om CCTS i Danske Rederiers “Danish Shipping - our view: Carbon capture, transport and storage”