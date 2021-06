Entreprenør hentede rundbuet tipkærre og kasse

Fredag 18. juni 2021 kl: 12:54

Af: Redaktionen

Hejseladskassen har sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke, delt bagklap, hvor nederste del er 700 mm med en manuelt betjenet kornlem på 500 x 300 mm.

Forrest i venstre side er kassen forsynet med trin.

Hejseladskassen, der har mekanisk sikkerhedslåsning med manuelt håndtag, er leveret med automatisk rullepresenning.









Tipkærren er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger. Siderne på rundtipkassen er fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke. Tipkassen har indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem. Bagklappen er fremstillet af 5 mm plade med kraftige alu-kantrammer. Tophængslerne er flyttet ca. 180 mm frem for at give 10 procent ekstra åbning ved aflæsning. Oven på kassens alubund er der monteret en 4 mm Hardox-bundplade monteret i fuld længde. Øverst er kassen monteret med en blå 8rullepresenning monteret på 70 mm alu-rør.









Kærren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første og tredie aksel har liftfunktion. Øverst på tipkassen.









Den nye rundbuede hejseladskasse og tipkærre med rundtip er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





