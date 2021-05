Rederi genoptager sejladsen mellem Bornholm og Tyskland

Fredag 28. maj 2021 kl: 12:00

Af: Redaktionen Fra torsdag 3. juni sejler Bornholmslinjen igen mellem Rønne og Sassnitz. På grund af corona har ruten været lukket ned siden september sidste år.Det bliver dog en forsigtig udgave af ruten til Tyskland, hvor der stadig er mange afgange, som ikke kan forsvares gennemført på grund af meget få bookinger.- Det er meget tydeligt at se på de tyske bookinger, at tyskerne gerne vil på en forlænget weekend fra torsdag til søndag - og så vil de gerne rejse den traditionelle uge fra lørdag til lørdag, siger Bornholmslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.For Bornholmslinjen betyder det, at afgange mandage og fredage aflyses. Lørdage skulle der sejles med både »Hammershus« og »Povl Anker«, men de to afgange lægges sammen til én med »Hammershus«.- Det er på alle måder uhensigtsmæssigt at sejle med stort set tomme færger. Men vi må også erkende, at der ikke sker noget på ruten til Tyskland, før vi begynder at sejle igen, så derfor sætter vi forsigtigt i gang, siger Jesper Skovgaard.Den reducerede sejlplan forventes at løbe frem til 19. juni, hvor planen er at gå i normal drift.- Vi er spændte på at se reaktionen i Tyskland, når de atter kan booke til Bornholm, og vi håber selvfølgelig, at mange vil springe til, når muligheden er der igen, så vi går et par spændende uger i møde, siger Jesper Skovgaard.