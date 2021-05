Regeringen har indgået aftale om klimamål med sine støttepartier

Onsdag 12. maj 2021 kl: 13:58

Af: Redaktionen Den nye aftale mellem S-Regeringen, SF, Radikale og Enhedslisten skal underbygge 70 procent-målsætningen i 2030 med et delmål på 50-54 procent i 2025. Målet skal sikre yderligere reduktioner på den korte bane og lægge sporene for løbende fremdrift frem mod 2030 og klimaneutralitet i senest 2050. Aftaleparterne peger på, at delmålet flugter med Klimarådets anbefalede 2025-mål.Delmålet afspejler blandt andet, at Danmark har reduceret udledningerne mere, end tidligere skønnet. Det fremgår af den seneste klimafremskrivning, som viser, at der under den nuværende regering er taget initiativer og indgået aftaler, som bringer Danmark 40 procent af vejen mod 2030-målet mod tidligere antaget ca. en tredjedel.- Vi har i klimaloven fastsat, hvad der formentligt er verdens mest ambitiøse klimamål i 2030. Nu får vi også et ekstremt ambitiøst mere kortsigtet mål. Jeg vil ikke lægge skjul på, at alle sejl skal sættes til, for at vi kan nå det. Men jeg er virkelig glad for aftalen, for der ligger jo i det at være et foregangsland, at vi hele tiden presser os selv til at præstere bedre og hurtigere. Og det må man sige, at vi gør nu, siger klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Med aftalen er aftaleparterne enige, om at 2025-delmål fastsættes som et interval og skal betragtes som indikativt.









Med klimaloven er der fastsat en række vejledende principper for, hvilke hensyn klimaindsatsen skal ske under. Med "Aftale om et indikativt drivhusgasreduktionsmål for 2025" bekræfter aftaleparterne, at 2025-reduktionsmålet også skal indfries under hensyntagen til klimalovens principper om blandt andet social retfærdighed, sund erhvervspolitik og sunde offentlige finanser.









