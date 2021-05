Rederi med Nordsøerfaring assisterer i Østersøen

Onsdag 5. maj 2021 kl: 12:15

Af: Redaktionen Special-skibet »Esvagt Dana« er tilbage i Baltic 2 offshore vindparken i Østersøen for at assistere Siemens Gamesa under vedligehold.- Baltic 2 er en havmøllepark, som passer godt til »Esvagt Dana«, og Siemens Gamesa havde specifikt spurgt på, om »Esvagt Dana« var tilgængeligt”, siger Ib Henrik Hansen, der er Head of Commercial i Esvagt.- Østersøens vand og den lavere møllehøjde gør, at gangvejssystemet på »Esvagt Dana« er ideelt tilpasset det arbejde, der skal udføres i parken, og vi havde et rigtig godt samarbejde i parken, sidst vi var der. Det glæder vi os til at bygge videre på, siger han.Rederiet Esvagt har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs og servicerer både offshore vindindustrien samt olie og gas-industrien.Esvagt servicerer havvindmølleparker med en flåde af specielle Service Operations Vessels (SOV), et koncept som Esvagt var de første til at introducere i 2010. Udover kabiner og fritidsfaciliteter er SOV'erne udstyret med blandt andet kontor- og mødefaciliteter, reservedelslagre og værksteder. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats.Esvagt har base i Esbjerg. Flåden består af over 40 offshore skibe, og rederiet har cirka 1.100 medarbejdere offshore og onshore.