- Kom med jeres skandinavien-gods

SVENSK HAVN TIL CONTAINERREDERIER:

Tirsdag 30. marts 2021 kl: 21:00

Af: Redaktionen Tiltagene skal bidrage til, at gods til Skandinavien bliver forsinket mindst muligt, og at dæmpe trængslen i andre europæiske havne, da en række skibe i løbet af kort tid vil anløbe de store containerhavne i eksempelvis Antwerpen i Belgien, Rotterdam i Holland og Hamburg i Tyskland.Ifølge Göteborgs Hamn var mange europæiske havne overbelagt med gods allerede inden blokeringen af Suez-kanalen.Den aktuelle situation udløser som nævnt en række tiltag hos Göteborgs Hamn. Havnen går sammen med terminal-operatørenn APM Terminals Gothenburg ud med et tilbud til verdens rederier med forbindelser ti europæiske havne.- I stedet for at ligge i kø i flere europæiske havne tilbyder vi mulighed for at komme direkte til Göteborgs Hamn. Her kan rederierne losse deres gods ti Skandinavien, som derefter hurtigt kan nå ud til modtagerne, siger Elvir Dzanic, der er administrerende direktør i Gцteborgs Hamn AB.Derudover tilbyder havne på den svenske vestkyst at tage mod yderligere gods, der skal til andre steder i Europa. I Göteborgs Hamn kan godset lastes om til mindre feederskibe, som så kan fragte det videre til andre europæiske havne, frem for at det skal blive forsinket yderligere på grund af trængslen i de store containerhavne i Europa.- På den måde kan også de store skibe lettere komme tilbage til deres sædvanlige sejlplaner, siger han.Dennis Olesen, der er Managing Director på APM Terminals Nordic, peger på, at man her løbende har ledig kapacitet i terminalen i Göteborg, så vi kan støtte i den udfordrende situation og forhåbentlig mindske effekterne af, at så mange skibe er forsinkede.Ud over at få mulighed for at kunne anløbe havnen i Göteborg får rederierne også tilbudt rabat på taksten for at anløbe havnen.