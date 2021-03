Varevognspaletten bliver udvidet med franske specialiteter

Torsdag 25. marts 2021 kl: 13:59

Renault Kangoo kommer i en opdateret udgave.

Af: Redaktionen Renault Master vil komme i en brint-elektrisk udgave.Den nye Renault Kangoo Van kommer til Danmark i løbet af efteråret og afløser den nuværende Renault Kangoo. Den kommer blandt andet med en lang række nyskabelser som ‘Sesame Open by Renault’, der gør at man kan få en meget bred døråbning. Der til kommer blandt andet et omfattende aktivt sikkerhedssystem, som eksempelvis omfatter et AEBS system, der ikke alene bremser for andre biler, men også cyklister og fodgængere.Den nye Express Van tager over fra Dacia Dokker, som vi skriver om i en anden artikel her på transportnyhederne.dk.I medium segmentet kommer Renault Trafic i en 2021-versionen, der har fået et designmæssigt løft og flere sikkerhedspakker. Varevognsudgaven kommer i slutningen af året, mens passagerudgaven indfinder sig omkring sommer.For at understøtte bevægelsen mod 0-emission lancerer Renault den bedst sælgende el.varevogn - Renault Kangoo ZE - i en ny version. Den nye Kangoo EV, der har europæisk debut i slutningen af 2021, har et helt nyudviklet batteri på 44 kWh, en 100 hk motor og en rækkevidde på 265 kilometer. Kangoo Electric kan oplades med op til 22 kW/h AC, hvilket giver en opladningstid på to timer. Har man adgang til fast charger, så kan den lades med 75 Kw/h DC til 80 på cirka 40 minutter.Renault, der har haft fokus på elektriske varebiler siden 2011, har siden 2014 også fokuseret på brint. Og inden udgangen af 2021 vil man lancere en Renault Master Hydrogen. Sammen med Plug Power sigter Renault mod at opnå 30 procent af det europæiske marked på det område.Renault Nordic A/S er et nordisk datterselskab af den franske bilproducent Groupe Renault. Siden 2008 har Renault Nordic A/S solgt person- og varebiler samt stået for servicedelen i Norden. I Norden forhandles tre mærker, Renault, Dacia og Alpine - dog ikke Alpine i Danmark.Groupe Renault stammer fra Renault, der blev grundlagt i Paris i 1898. Groupe Renault er en del af Renault Nissan Mitsubishi-alliancen, der igen i 2018 var verdens største bilproducent med godt 10,7 millioner solgte biler.





Sesam luk dig op - Renault Kangoo kan i den kommende udgave levere med en særlig bred døråbning.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.