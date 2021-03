Containerskib blokerer kanal og 10 procent af verdens søtransport

Torsdag 25. marts 2021 kl: 09:57

Foto: The Suez Canal Authority (SCA))

Af: Jesper Christensen Foto: The Suez Canal Authority (SCA))Det 400 meter lange og 59 meter brede skib, der har en kapacitet på omkring 20.000 teu (20-fods containere) var på vej gennem Suez-kanalen med kurs mod Rotterdam, da et vindstød angiveligt blæse skibet ud af kurs. Tirsdag var vinden i området på omkring 14 m/s.









Siden grundstødningen onsdag har slæbebåde på vandsiden forsøgt at trække skibet på ret kurs, mens man på landsiden har forsøgt at grave skibets stævn fri af kanalkanten. Suez-kanalen besejles af omkring 50 skibe dagligt.









Torsdag først på formiddag var skibet ifølge shippingselskabet GAS atter flydende og lå langs med den ene kanal-side. Det kan dog ikke bekræftes af de forskellige web-sider, hvor man kan se de forskellige skibes position.









Ifølge kanal-selskabet ventede mindst 64 skibe på at sejle gennem kanalen i sydgående retning, mens 42 ventede på at sejle den anden vej. Det tager typisk omkring to dage for et skib at sejle gennem Suez-kanalen.









Suez-kanalen er 190 km lang, 205 meter bred og 24 meter dyb efter en udvidelse i 2015.















































