Eksporten til USA er stigende

Fredag 19. marts 2021 kl: 11:04

Danske muligheder

Af: Redaktionen Hos speditionsfirmaet Alpi er sø- og luftfragten til USA meget stor.- Vi har 10 Alpi-kontorer fordelt på det amerikanske kontinent, så vi sikrer bedst mulig hands on på begge sider af Atlanten, siger Christian Mærsk og Michael Haahr Hansen fra Alpi, som sidder i henholdsvis Herning og Burlington i delstaten New Jersey i USA.- Vi nyder godt af vores indgående kendskab til håndtering af møbler, boliginteriør, tekstiler o.l. på det amerikanske marked, og amerikanerne er fortsat vilde med dansk og nordisk design, siger Michael Haahr Hansen, der er Director of Logistics, fra Alpi’s nyoprettede logistikcenter i Burlington, New Jersey.Alpi har egne biler, der blandt andet forestår turen fra Øst- til Vestkysten til de store kædelagre, men også til de såkaldte home deliveries med White-glove delivery, som kan inkludere levering, montering og ophængning.- Det er nødvendigt med stor erfaring og kendskab til lager og distribution her i USA. Den amerikanske way of doing og infrastruktur er slet ikke som de danske. Så selvom der politisk i USA er fokus på infrastruktur, så er der fortsat store udfordringer, siger Michael Haahr Hansen.Fra den danske side af Atlanten supplerer Christian Mærsk, Key Account Manager.- Vi oplever, at de danske virksomheder i den kreative industri fortsat har masser af muligheder på det enorme amerikanske marked. Amerikanerne kender godt Danmark, naturligvis mest koncentreret omkring den købedygtige øst- og vestkyst, og derfor sender vi også masser af gods til USA hver eneste uge. Gods som vores amerikanske kollegaer, med nogle danskere i spidsen, ekspederer videre – enten til vores lager i Burlington eller direkte til de amerikanske modtagere spredt rundt på kontinentet. Flere af Alpi’s kunder indenfor den kreative industri oplyser, at 2020, trods Corona, har været rigtigt godt og er endt i mere end indeks 140, siger Christian Mærsk og fortsætter:- Mange danske virksomheder har prøvet at afsætte deres produkter på verdens nok mest krævende markedsplads, USA - uden succes. Men den danske møbelbranche er lykkedes enormt flot på det store amerikanske marked. Jeg fornemmer, at vores kunder værdsætter Alpi som et logistisk kontroltårn - både hvad angår selve transporten, men også i forhold til vigtig og nødvendig viden og knowhow indenfor told, dokumentflow og rapportering.Christian Mærsk og Michael Haahr Hansen peger på, at det kræver en vedholdende og professionel tilgang og håndtering af ordrerne fra start til slut - og ikke mindst tæt kommunikation og opfølgning overfor de amerikanske retailers og slutbrugere - at agere på markedet i USA.- Men med de rigtige produkter, og det rigtige transport- og logistiksetup, så er der fortsat store udviklingsmuligheder for den danske kreative industri ”over there, siger Michael Haahr Hansen og Christian Mærsk.