- Lufthavn i Forenede Arabiske Emirater gik mindst tilbage

Onsdag 10. februar 2021 kl: 10:15

Af: Jesper Christensen Passagertallet for indenrigstrafikken er faldet med 74,8 procent fra 104.966 i januar sidste år til 26.501 i januar i år. Passagertallet for den europæiske trafik er faldet med 92,2 procent, mens passagertallet for den interkontinentale trafik er faldet med 91,1 procent.

Københavns Lufthavn offentliggør også en oversigt over de 10 mest benyttede lufthavne. Oversigten viser, at den udenlandske lufthavn, der har haft den største tilbagegang er Stockholm med et fald på 94,6 procent, mens den udenlandske lufthavn, der har haft den mindste tilbagegang er Dubai med et fald på 81,4 procent.







De forskellige tal er påvirket af de forskellige landes restriktioner og tiltag til at forebygge spredning af coronavirus.





