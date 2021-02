Erhvervsorganisation ser frem til samarbejde om corona-pas

Onsdag 3. februar 2021 kl: 13:35

Af: Redaktionen Regeringen ønsker at lave en løsning for et corona-pas og for at løfte den opgave, er der blevet nedsat et såkaldte Advisory Board bestående af repræsentanter fra erhvervsorganisationer, tekniske leverandører og virksomheder, som potentielt vil få stor gavn af passet.- I Dansk Erhverv har vi længe arbejdet og talt for netop indførelsen af et digitalt coronapas, og vi kvitterer kraftigt for, at regeringen nu søsætter arbejdet, siger Brian Mikkelsen og fortsætter:- Det er helt rigtigt, at erhvervslivet bliver tænkt ind i hele processen, så vi er inde over både udvikling og indhold. På den måde sikrer vi, at slutproduktet, corona-passet, kan bruges ude i hverdagen af både borgere og virksomheder. Passet skal bidrage til, at vi får åbnet Danmark op hurtigst muligt. Store dele af dansk erhvervsliv har haft det særdeles svært under coronakrisen, og der er ingen grund til, at de ramte virksomheder skal være underlagt restriktioner én dag mere, end det er nødvendigt.Brian Mikkelsen peger på, at særligt oplevelsesbranchen vil få stor gavn af et corona-pas.- Vi har netop lavet en medlemsundersøgelse, der viser, at syv ud af ti adspurgte virksomheder inden for oplevelse vurderer, at de vil få gavn af et corona-pas. Det er det, som vi nu går i gang med at lave. Det er vigtigt, at passet bliver skruet sammen på en måde, så det også kan indeholde dugfriske, negative testsvar. For det varer nogen tid, før vaccinerne er rullet ud, og passet skal også kunne bruges af personer, som enten endnu ikke er vaccineret, eller som ikke ønsker at blive det. Men den præcise model er netop det, som mange gode kræfter nu går i gang med at finde. Vi glæder os til det forestående arbejde, og vi glæder os endnu mere til at se resultatet blive rullet ud, siger Brian Mikkelsen.