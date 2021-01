Politiet har fokus på alle færdselforseelser

Mandag 25. januar 2021 kl: 11:26

Udvalgte fakta om trafikulykker:

155 personer (foreløbige tal fra vejdirektoratet) mistede livet i trafikken i 2020

For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald

489 personer blev dræbt i ulykker med uopmærksomhed eller manglende orientering fra 2013 til 2018

Hver femte dødsulykke i trafikken skyldes alkohol

33 procent af bilisterne bliver ofte irriteret over andres adfærd i trafikken

7 ud af 10 alvorlige cykelulykker sker i kryds

Af: Redaktionen I forbindelse med det skærpede fokus peger politiet på, at bilister udgør hovedparten af de dræbte og tilskadekomne i trafikken. Der til kommer fodgængere, cyklister, motorcyklister og knallertkørere som udsatte trafikanter.- Vi arbejder hver eneste dag for at nedbringe antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, så vi vil ikke acceptere, at nogle trafikanter blæser på love og regler. De skaber utryghed og bringer sig selv og andre i fare, siger Christian Berthelsen, fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.- I bund og grund handler det om at ændre adfærd. Det handler om at ændre en trafikkultur, så det at færdes i trafikken bliver en god og tryg oplevelse for alle, og det gælder uanset om man er gående, cyklist, bilist eller hvordan man ellers bevæger sig rundt i trafikken, fortsætter han.