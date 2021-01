Særlig repræsentant fra Danmark skal bidrage til at bekæmpe angreb på dansk og international skibsfart

Mandag 18. januar 2021 kl: 17:36

Af: Redaktionen Siden efteråret har forsvarsminister Trine Bramsen (S) samarbejdet tæt med rederierne om situationen. På den baggrund har Danmark siden efteråret sat sig i spidsen for at samle opbakning til en international militær indsats i Guineabugten. Derudover har udenrigsminister Jeppe Kofoed (S) har taget behovet for international handling i Guineabugten op med en række af sine europæiske udenrigsministerkolleger. Derudover er der fra dansk side udsendt en forbindelsesofficer til området.





S-Regeringen har besluttet at øge indsatsen yderligere og opretter derfor en ny stilling som særlig repræsentant for maritim sikkerhed. Samtidig øges støtten til bekæmpelse af maritim kriminalitet med 10 millioner kroner.





- Danske skibe skal kunne sejle frie, sikre og stolte på verdenshavene. Piratangrebene på danske skibe i Guineabugten må stoppes. Det kræver en international indsats, hvilket jeg er i løbende drøftelser med Danmarks venner og allierede om. Med en ny særlig repræsentant og flere midler, vil Danmark samle lande om nye indsatser mod pirateri, øge stabiliteten i området og opruste den diplomatiske indsats for international samling og handling, siger Jeppe Kofod.





- Jeg vil gerne takke danske maritime erhverv for det samarbejde vi gennem efteråret har haft om den alvorlige situation. Det er afgørende, at vi får samlet opbakning til et internationalt militært samarbejde i Guineabugten. Det er baggrunden for, at jeg af flere omgange har rejst ønsket på internationale møder og gennem bilaterale kontakter. Forhåbningen er, at vi kommer i mål med en fælles militær indsats. Det skal den særlige repræsentant bidrage til, siger forsvarsminister Trine Bramsen.





Jens-Otto Horslund er udpeget som den særlige repræsentant for maritim sikkerhed. Han vil have fokus på de aktuelle udfordringer i Guineabugten og skal understøtte danske myndigheders arbejde på området i samarbejde med rederibranchen og internationale partnere. Jens-Otto Horslund vil som særlig repræsentant understøtte regeringens bestræbelser på at samle flere lande om en øget militær indsats i regionen.







Den nye stilling som særlig repræsentant for maritim sikkerhed forankres i både Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet og vil have fokus på de aktuelle udfordringer i Guinea-bugten, men også understøtte regeringens arbejde med maritim sikkerhed i bredere forstand. Jens-Otto Horslund til træder funktionen som særlig repræsentant med det samme. Han fortsætter samtidig som ambassadør i Holland frem til 31. august 2021.





Regeringen vil samtidig styrke den danske stabiliseringsindsats i Guineabugten under Freds- og Stabiliseringsfonden med 10 millioner kroner i indeværende år. Fonden har en række eksisterende engagementer i regionen, som i samarbejde med relevante kyststaters regeringer har til formål at styrke den regionale kapacitet på udviklings- og sikkerhedsområdet. Den nye støtte bringer Freds- og Stabiliseringsfondens samlede indsatser i Guineabugten op på 56 millioner kr.







Baggrund om den maritime sikkerhedssituation i Guineabugten:

Cirka 40 procent af alle rapporterede piratangreb på verdensplan sker i dag i Guineabugten. Heraf finder størstedelen sted i farvandene ud fra Nigeria, Ghana, Togo, Benin og Cameroun

Senest blev skibet »Mærsk Cardiff« 13. januar angrebet syd for Nigeria, mens »Mærsk Cadiz« og »Torm Alexandra« var udsat for lignende angreb i henholdsvis december og november. Alle tre skibe var danskopererede og sejlede under Singapores flag.

Med hjælp fra nigerianske enheder og et italiensk krigsskib slap besætningerne fysisk uskadte fra hændelserne

Der befinder sig dagligt i gennemsnit 30-40 danskopererede skibe i Guineabugten, og danske rederier transporterer gods for knap 10 milliarder kroner til regionen

Om ambassadør Jens-Otto Horslund:

Jens-Otto Horslund har siden 2017 været Danmarks ambassadør i Nederlandene. Fra 2013 til 2017 var Jens-Otto Horslund chef for Udenrigsministeriets kontor for Mellemøsten og Nordafrika. Han har tidligere været Danmarks ambassadør i Finland, ligesom han har været udsendt som stedfortrædende fast repræsentant ved Danmarks repræsentation til NATO samt til ambassaderne i Washington og Riyadh



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.