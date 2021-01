Næste skridt må være 40 tons og fem-akslede lastbiler

VOGNMANDSORGANISATION MENER:

Onsdag 13. januar 2021 kl: 09:48

Dobbelttrailere bør også indgå



Tilladelse til dobbelttrailere, altså hvor der indgår to standardsættevogne i vogntoget op til 34,5 meter. Den løsning vurderes at få en endnu større klimaeffekt end de nuværende modulvogntog, da der kan transporteres flere varer på en mere energieffektiv måde. Det vurderes at kunne give en samlet årlig CO2-fortrængning på cirka 110.000 ton CO2 og en samlet besparelse for branchen i udgifter til diesel på cirka 250 millioner kroner årligt

En forhøjelse af totalvægten for fem-akslede lastbiler, fordi det vil øge energieffektiviteten

Af: Redaktionen En fremtidig model med fem-akslede 40 tons-lastbiler kræver en ændring af bekendtgørelsen om vægt- og dimensioner. Her skal 32 ton ændres til 40 ton. Hos DTL-Danske Vognmænd ser man intet til hinder for, at politikerne kan sige god for den ændring, som så vil kunne træde i kraft for eksempel pr. 1. juli i år.DTL - Danske Vognmænd har derfor skrevet til transportminister Benny Engelbrecht og til Færdselsstyrelsen, for at gøre dem opmærksomme på vigtigheden af en afklaring. Ikke bare af hensyn til de enkelte DTL-medlemmers konkrete investeringer, men også fordi beslutningen om at tillade fem-akslede lastbiler på 40 tons totalvægt efter DTL's mening vil være til fordel for miljøet og dermed bidrage til regeringens ambitioner om reduceret CO2-udslip.- Med de lange leveringstider, der er på nye lastbiler, så haster det med at få en sådan beslutning meldt ud, så lastbilerne med fem aksler og 40 tons kan bestilles hjem, siger administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd, Erik Østergaard.- Angiveligt ligger der allerede en færdig rapport hos myndighederne om spørgsmålet, og så vidt vi er orienteret, så skulle konklusionen være positivt indstillet overfor fem-akslede 40 tons lastbiler, siger han videre.Det handler imidlertid ikke kun om vognmændenes pengepung. DTL peger på, at fem-akslede 40 tons lastbiler vil være en betydelig gevinst for klimaet.- Transporterhvervet arbejder jo hele tiden på at finde veje til mere effektiv transport og logistik, for eksempel optimering af kørselsmønstre, kapacitetsudnyttelsen og levering af varer i ydertimerne. Men det kan altså også skabes ved længere vogntog og øget totalvægt af selve køretøjerne. Og derfor bliver behovet for en afklaring presserende, påpeger Erik Østergaard.I henvendelsen til ministeren og myndighederne slår DTL-Danske Vognmænd på særligt to spørgsmål:I sin henvendelse til transportministeren og de relevante myndigheder, har DTL tilkendegivet, at det er ønskeligt om 40 tons på 5 aksler er tænkt til alle lastbiler og formål, og at hvis man ønsker at give øget totalvægt til særligt (klimavenlige lastbiler, med tungere fremdriftsteknologi, så må man gå højere op - for eksempel til 42 tons på fem aksler.