Uden mundbind - badge forebygger udskamning af syge

Torsdag 7. januar 2021 kl: 16:00

Badge skal skabe tolerance



Af: Redaktionen Baggrunden for at lancere det nye badge er, at nogle mennesker ikke kan bruge mundbind eller visir, fordi de har en sygdom eller tilstand, der kan give betydeligt ubehag, vejrtrækningsbesvær eller påvirke deres funktionsevne ved brug. Det kan for eksempel være borgere med astma, angst eller lungesygdommen KOL.Badge'et skal forebygge, at de pågældende bliver udskammet, fordi de ikke som de fleste andre bærer mundbind i busser og tog og i butikker som led i indsatsen mod spredning af corona-virus.- Det har været et ønske fra både borgere og flere patientorganisationer, at man skal kunne signalere, at man er fritaget fra at bruge mundbind eller visir. Der har været situationer for eksempel i supermarkeder, hvor borgere er blevet set skævt til eller afkrævet et svar på, hvorfor de ikke har haft et mundbind eller visir på af andre kunder. Det kan føles meget ubehageligt for den enkelte at blive udsat for. For at undgå sådanne episoder har vi udviklet et badge, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø.Der er ikke krav om, at man skal kunne dokumentere, at man er fritaget for at bære mundbind eller visir. Et badge er derfor ikke dokumentation for fritagelse, og man kan også være fritaget, selvom man ikke har et badge på. Badget er et værktøj, der er frivilligt at bære for at skabe synlighed om, at man ikke kan bruge mundbind eller visir.- Badget skal gerne minde omgivelserne om, at der er nogen, der ikke kan bære mundbind eller visir. Så derfor kan vi kun opfordre til, at vi alle er tolerante over for hinanden og husker på, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind eller visir, og at årsagen ikke altid er synlig, siger Niels Sandø.Badge'ene, der er udviklet af Sundhedsstyrelsen sammen med en række patient- og handicaporganisationer, er kun til personer, der er fritaget for kravet om at bære mundbind eller visir.