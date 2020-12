- Toldere fandt 14 millioner ulovlige cigaretter i en sættevogn

- Vi har til daglig et rigtig godt og tæt samarbejde med Toldstyrelsen ved grænserne i forhold til indsatsen mod narkotika og andre illegale varer, hvor vi bl.a. er gode til at dele viden og arbejde sammen om efterretninger af fælles interesse og i den forbindelse trække på hver myndigheds særlige kompetencer. Dette er ikke en type beslag og en efterforskning, vi ser hver dag, fremhæver politiinspektør Brian Fussing fra UKA Vest.







En målrettet indsats

Om UKA:

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland. UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland.

På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet.

UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.

Fakta om andre store cigaretfund i Toldstyrelsen:

2020: 1,5 millioner cigaretter i kabeltromler på Aarhus Havn

2019: 5 millioner cigaretter fundet i container på Aarhus Havn

2018: 1,5 million cigaretter beslaglagt på Aarhus Havn

2015: Tobakshunden Lana finder knap 10 millioner cigaretter

2014: 5 millioner cigaretter skjult i varmtvandsbeholdere i et containerskib

Toldstyrelsens kontrolindsats bygger på analyser, overvågning og daglige stikprøver på toldområdet, hvor der blandt andet er fokus på illegale cigaretter.- I Toldstyrelsen går vi målrettet efter de smuglere, der forsøger at smugle cigaretter. Beslaget er det største i nyere tid, så det er et rigtig flot stykke kontrolarbejde, tolderne har gjort. Vi skal år tilbage for at finde sager af et lignende omfang, siger Henrik Pagh Kold, der er kontorchef i Toldstyrelsen om det store beslag.Afgiften af de 14 millioner cigaretter skønnes at være omkring 24 millioner kroner, hvis de skulle sælges i Danmark.- Vores toldkontrol bygger på risikovurderinger og overvågning døgnet rundt. Vi har bl.a. fokus på cigaretter, fordi der ofte også snydes med andet end afgifterne. Cigaretterne kan være produceret uden om reglerne eller være kopicigaretter og dermed være endnu mere sundhedsskadelige, end cigaretter i forvejen er, siger Henrik Pagh Kold og fortsætter:- Smuglerne er kreative, når det kommer til at smugle ulovlige cigaretter. Derfor har vi toldere placeret i hele landet, der laver effektiv toldkontrol baseret på stikprøver, risikovurderinger og overvågning.Toldstyrelsen har i dag 800 medarbejdere til at sikre smidig handel og effektiv toldkontrol og kontrollerer grænseovergange med kontrolenheder i hele landet, hvoraf Københavns Lufthavn og landegrænsen i Sønderjylland er de største.