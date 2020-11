Energiselskab udløber dusør for hjælp til opklaring af dieselolie

Fredag 27. november 2020 kl: 09:38

Af: Redaktionen Energiselskabet OK har i de seneste måneder været udsat for tyveri på flere forhandlerejede tankstationer på Sjælland, hvor ukendte gerningsmænd har stjålet større mængder dieselolie. Alle tyverier er foregået om natten, hvor tyvene medbringer udstyr til at suge diesel op fra tanken. Det fremgår af overvågningsmaterialet, at tyvene kører i en hvid varevogn.- Vi synes, det er ærgerligt, at der er nogen, der ikke kan kende forskel på dit og mit. Vi er et kundeejet selskab, så det her går ud over mange mennesker. Derfor udsætter vi nu en dusør på 5.000 kroner til den, der kan give politiet afgørende oplysninger til at opklare sagen, siger Martin Holdt Nielsen, der er afdelingsleder i OK.Det seneste tyveri fandt sted i Viby Sjælland 8. november. Siden marts har gerningsmændene været på spil i ti byer. Det drejer sig om Ørslev, Dalby, Borup, Lille Skensved, Osted, Bjæverskov, Hårlev, Gadstrup, Viby Sjælland og Sorø.OK opfordrer borgere i området til at kontakte politiet, hvis de bliver tilbudt at købe diesel og finder det mistænkeligt.









Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.





