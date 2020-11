Bil på biometanol viser sig at forurene minimalt

Tirsdag 24. november 2020 kl: 18:00

Af: Redaktionen Den bil, der har leveret de gode resultater og dermed har vist sig at være mere miljøvenlig end selv de nyeste benzinbiler, er en specielt optimeret Peugeot 108 fra 2020, der har kørt på en blanding af 85 procent biometanol og 15 procent benzin. Bilen bestod den skrappeste biltest - Euro 6-d RDE - som måler forureningen fra udstødningen på bilen.Testen af brændstofblandingen er en del af Projektet Biometanol M85 på danske tankstationer, som er støttet af Energistyrelsens udviklingsprogram EUDP. I projektet skal 100 biler ud at køre på de danske veje på brændstofblanding, der består af 85 procent metanol og 15 procent benzin. Metanolen er udvundet af biogas og gylle. Formålet med projektet er at afprøve kørsel i praksis på biometanol, som reducerer CO2 med 70 procent fra den eksisterende bilpark.Partikler, NOX'er og kulilte kom over 70 procent under grænseværdierneTesten af den optimerede Peugeot 108 blev foretaget som akkrediteret Real Driving Emission test under virkelig kørsel med måleudstyr tilsluttet udstødningen. Resultaterne er ifølge Kim Winther ikke til at tage fejl af.NOX'er og kulilte-udledning lå henholdsvis 87 procent og 95 procent lavere end grænseværdierne. Og partiklerne lå 79 procent under grænseværdierne. I princippet udvikler metanol ikke partikler, men den tilsatte benzin og smøreolie giver lidt. Den direkte CO2 udledningen fra bilen lå på 123 g/km. Det tal er udtryk for en god brændstoføkonomi.- Testen er mere end bestået, idet vi har anvendt en testmetode, som er sværere end den ordinære WLTP-test, som ligger til grund for grænseværdierne. Under Real Driving Emissions er det faktisk tilladt at overskride grænsen med henholdsvis 50 procent for partikler og 110 procent for NOX'er. Men det er altså slet ikke tilfældet med metanol i tanken, fremfører Kim Winther.Softwareændring nødvendig Resultatet er opnået igennem ændringer i bilens styresoftware. Virksomheden 2M Teknik, som er en mekanikervirksomhed med speciale i motorstyring, har udført omprogrammeringen.- Vi har ikke ændret noget fysisk på bilen, men udelukkende omprogrammeret softwaren i bilen til at køre optimalt på metanol, forklarer Per Knudsen, der er indehaver 2M Teknik. Metanol er et kendt brændstof i motorsporten, men i projektet her er formålet ikke høj effekt, men stort fokus på emissionerne.Især koldstart og bykørsel har været udfordringen, hvilket det ifølge Per Knudsen er for enhver bil. Det gælder ifølge ham om at trimme koldstarten.- Vi har foretaget mange test på rullefelt og reguleret softwaren, så vi får det optimale blandingsforhold mellem luft og brændstof ved koldstart. Samtidig har vi sikret, at motoren performer, så emissionerne er i bund, siger Per Knudsen.Testrapporten er på vej til myndighederne og håbet er ifølge de to projektdeltagere, at få en generel brugstilladelse til motoroptimeringen. Det er planen, at mindst 100 biler ruller ud med biometanol i tanken i begyndelsen af 2021.Interesserede kan læse mere om projektet Biometanol M85 på danske tankstationer her: