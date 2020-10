Transportuddannelsescenter var den første til at få

Tirsdag 27. oktober 2020 kl: 13:41

Om TEC - Technical Education Copenhagen:

TEC har omkring 4.500 årselever, over 700 ansatte og skoler på syv adresser i Storkøbenhavn

TEC har over 30 erhvervsuddannelser, et stort udvalg af kurser og efteruddannelse og et teknisk gymnasium fordelt på tre afdelinger

TEC samarbejder tæt med virksomheder, brancher og videregående uddannelser, nationalt og internationalt

Af: Redaktionen Den nye skolevogn hos TEC - Technical Education Copenhagen - er blandt andet udstyret med Volvo Dynamisk Styring samt to luftaffjedrede passagerstole, som er integreret fra Volvo-fabrikken.Lastbilen er leveret med en Volvo Guld-servicekontrakt, der blandt andet indeholder forebyggende vedligeholdelse, serviceplan samt reparationer af drivline, el-komponenter, sliddele med videre.Bilen er leveret af Claus Hofman fra Volvo Trucks nye servicecenter på Højager i Taastrup.På billedet øverst ses fra højre uddannelsesleder Morten Bo Sørensen, som har stået for udbud og indkøb af denne nye skolevogn. Til venstre står Peter Brua, som er faglærer på TEC. TEC fik sidste år leveret to tilsvarende skolevogne fra Volvo Truck Center Taastrup.