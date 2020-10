Personfærger indstiller sejladsen over Øresund

Mandag 26. oktober 2020 kl: 10:43

Af: Redaktionen Udenrigsministeriet i Danmark fraråder aktuel alle ikke-nødvendige rejser til regionerne Norrbotten, Skåne, Sörmland og Västra Götaland i tillæg til regionerne Blekinge, Dalarna, Gotland, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro og Östergötland, da regionerne ikke opfylder kriterierne for lave smittetal i modellen for rejsevejledninger for EU- og Schengenlande.Udenrigsministeriet peger på, at hvis man opholder sig i Norrbotten, Skåne, Sörmland eller Västra Götaland, kan man blive, indtil ens ophold er slut. Man bør dog være særligt opmærksom på at følge ministeriets rejseråd for at minimere risikoen for at blive smittet med coronavirus. Man bør lade sig teste for corona-virus efter hjemkomst, men man opfordres ikke til at gå i selvisolation i 14 dage efter hjemkomst.Men hvis man aktuelt vælger at rejse til regionerne, hvortil ministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser, opfordres man kraftigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst.