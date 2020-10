Brandmænd hædres for indsats ved togulykken på Storebæltsbroen

Fredag 2. oktober 2020 kl: 12:45

“Vejrliget og de ekstreme arbejdsvilkår til trods, lykkedes det den erfarne og beslutsomme indsatsleder og de veltrænede og professionelle brandfolk samt frivillige at løse opgaven på særdeles flot vis og så hurtigt, som det var menneskeligt muligt at gøre det under hensyntagen til egen - og passagerernes sikkerhed. Kort sagt en enestående indsats ydet af Beredskabet".

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Onsdag 2. januar 2019 faldt en sættevogn halvvejs af et godstog og ramte et modkørende passagertog på Storebæltsbroen. Otte passagerer omkom og 16 blev kvæstede ved ulykken, der i medierne blev omtalt som den værste togulykke i Danmark i 30 år.28 brandfolk fra Falck, der deltog i redningsarbejdet, modtog fredag sammen med 7 andre brandfolk og frivillige Den Danske Redningsberedskabspris for deres indsats.Indsats blev vanskeliggjort af nedfaldne køreledninger, voldsomme skader på passagertoget, tilskadekomne passagerer og særdeles vanskelige vejr- og arbejdsforhold på Storebæltsbroen.I prisindstillingen lyder det blandt andet:Interesserede kan påse en video, hvor to af prismodtagerne fortæller om om indsatsen - klik