Sengetøjskoncern giver tilsagn om at investere 1.000.000.000 kroner i bæredygtig energi

Fredag 2. oktober 2020 kl: 11:06

Om Lars Larsen Group:

Lars Larsen Group er familieejet og opkaldt efter stifteren af Jysk, Lars Larsen

Lars Larsen Group har over 30.000 medarbejdere og omsatte i regnskabsåret 2018/19 for 34,7 milliarder kroner, mens overskuddet før skat var på 3,7 milliarder kroner

Lars Larsen Group står bag en række kæder som Jysk, ILVA, Bolia.com, SengeSpecialisten og Letz Sushi ligesom blandt andet Restaurant Ferdinand i Aarhus er ejet af Lars Larsen Group

Den mest kendte virksomhed i Lars Larsen Group er Jysk, der har næsten 3.000 butikker og 24.000 medarbejderne på verdensplan

Lars Larsen Group har hovedsæde i Brabrand i Aarhus

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Copenhagen Infrastructure Partners har netop præsenteret status på fond 4, hvor der nu er givet tilsagn om 4 milliarder euro til investering i grøn energi. Heraf har Lars Larsen Group givet tilsagn om 1 milliard kroner, som kan skydes ind i fonden. Ifølge CEO i Lars Larsen Group, Jesper Lund, skal det ses som en klar indikation på retningen af investeringerne i gruppen.- Det er en klar strategi, at vi også ønsker at investere i grøn teknologi. Det skyldes ikke mindst, at vores ejere har taget et valg om, at ansvarlighed er en grundlæggende værdi i Lars Larsen Group. Det inkluderer også en målsætning om at investere vores midler i projekter, der kan være med til at reducere vores verdens CO2-udledning. Derudover er det selvfølgelig også vigtigt at understrege, at det ganske enkelt er en god investering, siger Jesper Lund.Jesper Lund overtog posten som koncernchef for Lars Larsen Group i februar i år. Sammen med bestyrelsesformand Jacob Brunsborg har han lavet en plan, der skal sikre Lars Larsen Group en ny og mere aktiv rolle som langsigtet investor i blandt andet bæredygtige projekter.- Lars Larsen Group er en meget velkonsolideret virksomhed, og det giver os en unik mulighed for at indtræde som investor i større projekter indenfor blandt andet energisektoren. Derfor skal investeringen i Copenhagen Infrastructure Partners ses som første skridt. Vi skal gøre mere på sigt, siger Jesper Lund.Managing Parter i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Jakob Baruël Poulsen, glæder sig over, at Lars Larsen Group har valgt at investere i fond 4.- CIP’s fonde investerer globalt i store grønne energiprojekter. Kapital fra danske, institutionelle investorer og familiekontorer er en grundpille heri, og vi værdsætter den tillid, som Lars Larsen Group har vist os og ser meget frem til samarbejdet, siger Jakob Baruël Poulsen.