Ny mellemstore lastbil-serie har fået bedre udsyn

Søndag 13. september 2020 kl: 12:27

Fakta om den testede Volvo FM330:

Type: 6x2

Førerhus: Dagførerhus

Akselafstand: 4800 mm

Motor: D11K330

Emissionsnorm: Euro 6 step D

Gearkasse: Automatiseret gearkasse I-Shift AT2612F med fire knapper i instrumentpanel

Motorbremse: Motorbremse VEB

Styretøj: Hydraulisk servostyring med Volvo Dynamisk Styring

Affjedring: Luftaffjedring på både for- og bagaksel

Bremser: Skivebremser, EBS

Opbygning: 18 pallers SKAB boxlift opbygning fra fabrik læsset med bigbags med sand

Af: Jesper Christensen Testbilen til højre sammen med Henrik Guldagers nyeste kunstværk.Inden testturen havde repræsentanter for Volvo Danmark fortalt om de mange forbedringer i de nye FM’ere, hvor førerhuset, der deler de fleste komponenter med storebror-modellerne FH, giver et bedre udsyn, da sidevinduerne er større og når længere ned. Det til kommer, at man kan få FM’er-førerhuset med en ekstra siderude nederst i døren ind mod vejsiden.Volvo Danmark’s folk fremhævede også moderniseringer ag instrumentpanelet. Ud over den ergonomiske lighed med FH-førerhusets indretning, lancerer Volvo Trucks med sine i alt fire nye modeller - FM, FH, FMX og FL - mere digitale instrumenter. I den forbindelse er der fire grundlæggende indstillinger i det centrale digitale instrumentbord. som man som chauffører alt efter behov kan have som udgangspunkt.Med Volvo-folkenes rosende ord som sød musik i ørene åbnede andre Volvo-folk - efter en grundig corona-rengøring - dørerne til førerhusene i tre forskellige af de nye modeller.Volvo FM’en var en tre-akslet FM330 opbygget med fast kasse til distributionskørsel.Om der var nogle overraskelser? Nej, den kørte som forventet. God trækkraft ved lave omdrejninger, let at manøvrere, overskueligt instrumentpanel og let betjente knapper og display inden for rækkevidde - og et godt indtryk af kvalitet.Og frem for alt - godt udsyn hele vejen rundt - og forbedret udsyn til siderne på grund af det større sidevindue, der når længere - og godt hjulpet af et kamera i siden ind mod vejen, dom på den ekstra skærm viser, hvad der sker langs siden. Altså hvis man har valgt at få bilen leveret med kameraet.Interesserede kan læse mere om de nye FM’ereNye trin øger sikkerheden, når man stiger ind og ud af de nye førerhuse.

















