Solcelle-koncern ansætter bilmand som ny salgsdirektør

Onsdag 22. juli 2020 kl: 16:00

Per Schmeltz.

Om Green Energy A/S:

Green Energy er en førende virksomhed indenfor solcelleløsninger på alt, hvad der kan bevæge sig, herunder skibe, varevogne, busser, trailere, lastbiler, campere og lystbåde, også kaldet Mobilt Integreret Photo-Voltaic (MIPV)

Green Energy er et norsk selskab ejet af norske og danske investorer, med datterselskab i Vejle, Danmark, der driver virksomhedens centrallager

Green Energy har egenudviklede produkter i eget brand inden for charge controllere, invertere, sikringer, skillerelæer, litiumbatterier og store power banks til håndværk og industri

Om Per Schmeltz:

Per Schmeltz har været hos Europcar, og senere Operations Manager, Salgs- og marketingdirektør, samt underdirektør i Hertz A/S med ansvar for aktiviteter i Danmark og Norge, og var i samarbejde med Københavns Kommune de første til at starte en delebilsordning i Danmark. Formålet var at nedsætte antallet af biler i storbyerne. Delebilsordningerne findes nu i hele Danmark

Efter 12 år med biler blev Per Schmeltz headhuntet til Transamerica, som Vice President Scandinavia for Transamerica Finance Leasing, med ansvar for Transamericas flåde af over 3.000 trailere til tung transport i Danmark og Sverige

Senere blev Per Schmeltz salgsdirektør i CL Trailer Leasing A/S og her startede han et projekt i samarbejde med DSV omkring produktion af trailere i Kina

Efterfølgende blev han kontaktet af Vikingbus A/S for opbygning af et netværk for Premium turistbusselskaber i Danmark. I løbet af få år blev det en stor succes med 14 vognmænd og adskillige leverandører i netværket

Vikingbus A/S blev opkøbt af den svenske virksomhed Stromma og det blev vejen ind til Per Schmeltz seneste job hos GPN

Af: Redaktionen Ansættelsen af Per Schmeltz udgør ifølge direktøren det næste naturlige skridt i forlængelse af, at virksomheden har fået betydelige investeringer fra danske og norske investorer, samtidigt med oprettelsen af en professionel bestyrelse.Per Schmeltz har senest været International Sales Director hos Global Passenger Network (GPN) med ansvar for overordnet koordinering af 38 landes salgsstyrker. Per Schmeltz startede først som bestyrelsesmedlem i GPN, men blev senere tilbudt stillingen som International Sales Director i virksomheden qua hans stærke kompetencer.- Vores verden bygget op omkring fossile brændstoffer, ændrer sig med lynets hast. Grøn energi vil rent politisk blive udsat for de største forventninger, udfordringer, forandringer og direktiver indenfor de næste få år. Green Energys produkter er de bedste jeg ser på markedet og løsningerne kan umiddelbart implementeres til reduktion af CO2-udledning, siger Per Schmeltz i en kommentar til sit nye job.- Samtidigt med dette har virksomhederne en hurtig vej til at styrke deres grønne profil ved at plukke de modne frugter der hænger på træerne til optimering af nuværende, som nyt materiel. Efter mange år indenfor traditionel person- og godstransport, er det en personlig tilfredsstillelse at være professionelt med i den grønne omstilling – en omstilling vi alle vil være en del af. Green Energy har den bedste løsning i dag og i morgen er firmaet klar med nye tiltag – det oplever jeg med den direkte og hurtige tilgang til produktudvikling Green Energys meget dedikerede medarbejdere har, siger han.