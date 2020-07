- Det bliver bedre og bedre

TRANSPORTORDFØRER EFTER BØDE TIL UBER

Søndag 12. juli 2020 kl: 09:00

Af: Redaktionen Bøden på 25.000.000 kroner føjer sig efter Henning Hyllesteds opfattelse til en opstramning af indsatsen mod social dumping på inden for transporterhvervet.





- Ubers forretningsmodel, hvor man anvendte falske selvstændige - de såkaldte arme- og-ben-selskaber - var og er gennemført social dumping. Pengene blev så at sige hevet op af lommerne på rigtige taxichauffører og -vognmænd, som har måttet betale dyrt for piraternes hærgen i taxibranchen, siger Henning Hyllested.









Han peger på, at det i sin tid ved fælles hjælp (3F, Enhedslisten, SF og DF) at få stoppet Uber, der trak sig ud af Danmark.







Henning Hyllested konkluderer, at Uber’s modvilje mod at arbejde under ordnede forhold og overholde lovgivningen tilsyneladende var større og vigtigere for dem, end at konkurrere på lige vilkår med andre selskaber i taxibranchen.









- Det er så tredje gang inden for kort tid, at social dumping på ”gummihjul” får et ordentligt klask i røven. Først opstramningen af den danske godskørselslov, så EU’s vejpakke og nu Uber’s bøde, som jo er en erkendelse af, at deres forretningsmodel er udtryk for social dumping, siger Henning Hyllested og tilføjer:









- Forretningsmodellen er velkendt fra andre såkaldte platformsvirksomheder, som for eksempel budtjenesten Wolt. Så der er nok at tage fat på for fagbevægelsen.



