Lastbiler kan tage svinepest med ind i Danmark

FØDEVARESTYRELSEN ADVARER:

Tirsdag 7. juli 2020 kl: 10:44

Af: Redaktionen Fødevarestyrelsen peger på, at transportvirksomheder har ansvar for, at deres lastbiler bliver gjort grundigt rene og desinficeret, efter de har kørt med svin og kvæg. Grunden er, at beskidte lastbiler risikerer at bringe alvorlige dyresygdomme som afrikansk svinepest og mund- og klovesyge med ind i Danmark - eller til andre lande. Sker det, bliver konsekvenserne tab af eksportindtægter for milliarder.For at forebygge smittespredning kontrollerer Fødevarestyrelsen fra september og til april, om rengøringen af de mange lastvognstog lever op til reglerne. Tilbage i 2018 kontrollerede Fødevarestyrelsen også omkring 300 lastbiler. Dengang dokumenterede kontrollen, at 4 ud af 10 lastbiler ikke var tilstrækkelig rengjort og desinficeret til helt at kunne eliminere risikoen for spredning af eksempelvis afrikansk svinepest.- Vi har allerede haft god en dialog med vognmandsbranchen om udfordringerne og rykker nu ud med information til både transportører og importører af svin og kvæg om vigtigheden af, at biler, fodtøj og udstyr er rengjort og desinficeret ordenligt. Fra september starter så selve kontrolkampagnen, siger kontorchef og dyrlæge i Fødevarestyrelsen, Camilla Brasch Andersen.Grunden til, at myndighederne ser med så stor alvor på overtrædelser af reglerne om rengøring og desinfektion, er, at blot et enkelt udbrud af eksempelvis svinepest vil gå hårdt ud over dyrevelfærden og koste milliarder i tabte eksportindtægter, fordi eksportmarkederne lukker for danske svin og dansk svinekød.





Interesserede kan læse mere her:













© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.