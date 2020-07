Busoperatør tager gas på CO2-udslippet med 16 nye busser

Mandag 6. juli 2020 kl: 01:00

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De nye biogasbusser hos Arriva i Nordjylland er Scania’s Citywide Suburban-modeller, som i de næste ti år eller mere vil betjene i alt seks ruter både nord og syd for Limfjorden. Den bæredygtige buskørsel finansieres af Region Nordjylland samt Aalborg, Rebild, Jammerbugt, Hjørring og Brønderslev kommuner.Arrivas nye Scania Citywide Suburban kører på certificeret biogas og bidrager dermed til Nordjyllands Trafikselskabs strategi om, at alle større busruter skal være omstillet til bæredygtig drift inden 2025. Busserne er den to-akslede 12,8 meter lange udgave af Scania’s Citywide Suburban-model, som den svenske koncern har leveret i tusindvis af over hele Europa.Interesserede kan læse mere om de nye busser i Magasinet Bus 7/8 - 2020, der udkommer sidst i august.Du kan på forhånd sikre dig at få Magasinet Bus 7/8 - 2020 på mail ved at tilmelde dig vores mail-liste