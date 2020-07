Derfor sidder manden bag rattet

at det manden, som kontrollerer bilen, rengør den og eventuelt tager den på værksted før afgang.

at det er manden, som sætter sig ind i udenlandske trafikregler

at det er manden, som samler de lovpligtige papirer og sikkerhedsudstyr, som skal med på rejsen

at det er manden, som i tilfælde af motorproblemer eller trafikuheld, kontakter det lokale værksted eller de lokale myndigheder

Det er maskulint at sidde bag rattet

Manden tager affære i udlandet

Kontrol af bilen før afgang: Manden 69 procent

Sightseeing: Manden og kvinden er fælles 59 procent

Kontakt til værksted i udlandet: Manden 57 procent

Økonomi og penge: Manden og kvinden er fælles 53 procent

Lovpligtige sikkerhedsting og papirer: Manden 49 procent

Trafikregler i udlandet: Manden 46 procent

Kort og navigering: Manden 43 procent

Pakning af bilen: Manden og kvinden er fælles 42 procent

Bestilling af hotel og overnatning: Manden og kvinden sammen 40 procent

Kilde: Applus Bilsyn



Af: Redaktionen Undersøgelsen peger blandt andet på:- Selvom begge voksne har kørekort, så kører manden jo altid bilen. Det er en nedgroet kønsrolle, der ligger naturligt til os. Mænd føler sig mest maskuline bag rattet. Det gælder selv de mest ligestillingsbevidste mænd. Bilen er et maskulint ansvar og prestigeområde at have indsigt i. Den er en mandlig bastion og identitetsmarkør. Sådan er det bare, siger Kenneth Reinicke.Ifølge undersøgelsen er kvinder mest aktive i forbindelse med kør selv-ferie, når det handler om at bestille hotel og overnatning. Hver tredje svarer, at det er kvinden, som booker overnatning, hvilket er lidt flere end mændene. Dog løser flest - 40 procent - denne del i fællesskab.Mindst interesse blandt kvinder vækker ’kontrol af bilen før afgang’. 15 procent af de adspurgte svarer, at der er kvinden, der kryber i gør det selv-tøjet her.Fastlæggelse af rejsebudget og sightseeing undervejs er de to områder, hvor flest mænd og kvinder løser opgaven i fællesskab. Mere end hver anden løser disse ting sammen med deres partner.- Uden at skulle lyde for dogmatisk har kvinder en større interesse for de lidt bredere ting målrettet hele familien, måske lidt på linje med indretning af boligen. Økonomi og sightseeing sætter rammerne for familiens ferie og forklarer, hvorfor de deltager i disse ting, lyder det fra Kenneth Reinicke.Knap 60 procent svarer, at det er manden, som kontakter det lokale værksted i udlandet, hvis der opstår motorproblemer.- Det er ret naturligt, fordi manden typisk vil have et bedre kendskab til bilen. Men samtidig er det også maskulint og derfor oplagt, at det er manden, som her galant redder kastanjerne ud af ilden, mener Kenneth Reinicke.Tendenser: Hvem har ansvaret på bilferien?