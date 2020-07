Dansk værft vinder udbud om miljøskibe

Onsdag 1. juli 2020 kl: 12:23

Et uskønt forløb

Af: Redaktionen - Jeg er glad for, at udbuddet om miljøskibene nu er afsluttet, så skibene snart kan komme i gang med overvågning af det marine miljø. Tilstanden i vores fjorde og havmiljø er presset, og miljøovervågningen spiller en vigtig rolle, som en del af udgangspunktet for vores indsatser, siger miljøminister Lea Wermelin (S).De to aluminiumskatamaraner er oprindeligt købt i England i 2015, og de skal ombygges og forlænges, før de kan komme i brug. Blandt andet skal der nyt motorsystem i skibene, og der skal indrettes overnatningsfaciliteter.Der har været gennemført i alt tre udbud om miljøskibene i 2018, 2019 og 2020. I det første udbud i 2018 havde det endelige tilbud en væsentlig højere pris end den daværende udmeldte ombygningsramme, og Miljøstyrelsen måtte annullere udbuddet. Ved genudbuddet i 2019 var der ved en fejl stillet uhensigtsmæssigt høje krav til garantistillelse, som Kammeradvokaten tog det fulde ansvar for.Mandag 2. marts i år offentliggjorde Miljøstyrelsen det tredje EU-udbud om ombygning af miljøskibene. I forlængelse heraf blev fem danske værfter prækvalificeret, og alle fem værfter gav et endeligt tilbud inden fristen udløb 17. juni 2020. Miljøstyrelsen har i forbindelse med udbuddet på baggrund af rådgivning fra Odense Maritime Technology og Kammeradvokaten gennemgået og vurderet de indkomne tilbud, som Faaborg Værft A/S endte med at vinde.- Udbuddet om miljøskibene har mildest talt været en uskøn omgang med alt for mange problemer undervejs, og nogle miljøskibe som ikke har kunnet tages i brug. Men nu kan ombygningen endelig gå i gang Jeg vil ikke lægge skjul på, at forløbet virkelig har ærgret mig, siger Lea Wermelin.Kontrakten mellem Faaborg Værft A/S og Miljøstyrelsen ventes underskrevet 13. juli.I dag varetages opgaven med indsamling af data i havområderne af tre mindre og ældre skibe. De fortsætter arbejdet indtil miljøskibene Sif og Frigg er ombygget.