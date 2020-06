Transport-koncern kører omkostningerne ned med gas-biler

Tirsdag 23. juni 2020 kl: 10:59

Af: Redaktionen Fra venstre: Kåre Neergaard, Business Line Manager Medium/Heavy Trucks hos IVECO, Thomas Corneliussen, koncerndirektør i Frode Laursen og Jan Skov Pedersen, teknisk chef i Frode Laursen.

De fem nye Iveco-trækkere kører på flydende naturgas - LNG - der, hvis det er produceret ud fra biogas, kan gøre transporterne meget tæt på CO2-neutrale.









- Som en del af transportindustrien står vi i Frode Laursen for en stor del af CO2-udledningen og har derfor også et stort ansvar, når det gælder nedbringelse af forbruget af fossile brændstoffer, siger Jan Skov Pedersen, der er teknisk chef i Frode Laursen og fortsætter:









- Derfor har vi i Frode Laursen en klar målsætning om, at vi hvert år udleder mindre CO2. En af de vigtigste ting, vi i den forbindelse kan regulere på, er vores lastbiler og det brændstof, de kører på. Derfor har vi valgt at investere i nye gaslastbiler.









De nye lastbiler er alle to-akslede Iveco S-Way-trækkere med gasmotorer. Ud over en renere kørsel er de kendetegnet ved at være meget lydsvage sammenlignet med dieselmodeller.









Derudover er det en investering, der giver god økonomisk mening. Beregninger fra Iveco viser, at de totale ejeromkostninger over fire år bliver ca. 600.000 kroner lavere pr. køretøj end for tilsvarende dieselmodeller. Det gælder, når der også tages højde for det forventede kørselsmønster og mulighederne for støtte, herunder fritagelsen for den tyske maut, der lige er blevet forlænget yderligere tre år til udgangen af 2023.









- For Frode Laursen giver det derfor ekstra god mening at bruge lastbilerne, når vi kører i Tyskland, fordi det ikke kun er godt for miljøet, men også giver mening rent økonomisk, påpeger Jan Skov Pedersen.









Han suppleres af Kåre Neergaard, der er Business Line Manager for Medium/Heavy Trucks hos Iveco.









- Gas er et grønnere drivmiddel end diesel og kan bidrage med markante CO2-reduktioner, og det er der efterhånden kommet en bredere forståelse af ude i Europa. Støttemulighederne skaber incitament til at konvertere fra diesel til gas, og samtidig bliver infrastrukturen løbende udvidet og mere finmasket med flere og flere optankningsmuligheder, siger han.









Iveco har de seneste 20 år satset på gas som et af fremtidens drivmidler inden for tung transport og har i dag over 30.000 tunge køretøjer på gas kørende på de europæiske veje.









- Undersøgelser bekræfter, at med de aktuelle priser på LNG i Tyskland og diesel er brændstofudgifterne 20-25 procent lavere for en to-akslet trækker, som kører på LBG, i forhold til diesel. Iveco S-WAY NP kan derudover med dens LBG-teknologi reducere CO2-udledningen med 95 procent i forhold til en diesellastbil, hvis den kører på biogas, siger Kåre Neergaard.





