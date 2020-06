Olieselskab åbner nyt truckanlæg i Taulov

Tirsdag 23. juni 2020 kl: 10:47

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi er glade for, at vi nu kan tilbyde chauffører og vognmænd endnu et truckanlæg med gode tilkørselsforhold, high-speed-pumper og AdBlue. Vi har i dag et stort netværk af anlæg, som sikrer, at der altid er et anlæg i nærheden, hvor man kan tanke, når man som chauffør kører rundt i landet. Trekantområdet er et vigtigt område for os, da der kører rigtig mange lastbiler, siger Michael B. Hansen, COO i YX Erhverv.Han tilføjer, at det nye anlæg i Taulov er kommet til på baggrund af ønsker fra chauffører og vognmænd i området.- For os handler det om at lytte til vores kunder og åbne truckanlæg, hvor der er behov for det. Det er åbningen af truckanlægget i Taulov faktisk et rigtig godt eksempel på. Da vi var på Transportmessen sidste år, havde vi en fin dialog med en af vores kunder, som fik os overbevist om, at vi skulle åbne et anlæg i Taulov. Derfor er det med stor glæde, at vi nu har mulighed for at imødekomme det ønske, siger Michael B. Hansen.For at tilgodese lastbilernes behov bedst muligt er det nye truckanlæg forbeholdt lastbiler og ikke personbiler. Det sker for at sikre, at vognmænd og chauffører har deres egne dedikerede truckanlæg og ikke skal bekymre sig om kø ved pumperne.YX Erhverv er specialiseret i at levere olie til erhverv og transport og har et stort netværk af anlæg fordelt over hele landet.