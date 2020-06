Københavns to første el-havnebusser tager passagerer med ombord

Søndag 21. juni 2020 kl: 15:02

Af: Redaktionen De gamle havnebusser vil med den løbende indsættelse af de nye elektriske havnebusser snart til kaj for sidste gang som en del af den kollektive transport i København. Med de nye eldrevne både, der hverken udleder CO2, NOx eller partikler fra motorerne, vil den samlede udledning i Københavns Kommunes kollektive transport falde med 14 procent for NOx og 44 procent for partikler.De nye elhavnebusser er også mere rummelige med plads til 80 passagerer. Det er 20 passagerer mere end i nogle af de nuværende havnebusser. Alle de nye havnebusser har store vinduespartier, som skaber lys og luft og mulighed for at opleve havnefronten bedre. Endelig er der plads til otte cykler og fire kørestole eller barnevogne på hver båd.

Det er mobilitetsselskabet Movia, der har stået for udbuddet af de nye eldrevne havnebusser for Københavns Kommune.







Havnebusserne har fra januar 2020 fået udvidet sejltiden, så der hele året sejles hvert 30. minut. Før de sidste tre havnebusserne kan sejle med passagerer, skal den endelige sikkerhedsgodkendelse fra myndighederne være på plads. Umiddelbart efter myndighedernes godkendelse vil de sidste nye elhavnebusser blive sat i drift.





Fakta om de nye havnebusser:

De nye elektriske havnebusser lader fuldt op med el om natten og supplerer i løbet af dagen med el ved endestationerne i Teglholmen og Refshaleøen

Havnebusserne transporterer ca. 700.000 passagerer og sejler 15.000 sejlplanstimer om året

Havnebusserne 991 og 992 sejler fra Refshaleøen over Nordre Toldbod - Holmen Nord - Operaen - Nyhavn - Knippelsbro - Det Kongelige Bibliotek - Bryggebroen og ender ved Teglholmen i Sydhavnen.

De nye havnebusser er 23,3 meter lange, 5,6 meter brede og 4,4 meter høje (over vandlinjen), og vil have en servicehastighed på 8 knob (ca. 14 km/timen)

Elhavnebusserne varmes op med HVO, som er en biodiesel, der er bedre for klimaet end almindelig diesel

Fire af de i alt fem eldrevne havnebusser vil indgå i sejlplanerne, mens den sidste er en reservebåd

Københavns Borgerrepræsentation har besluttet at forlænge elhavnebusruten til også at dække Nordhavn, så der kommer en genvej mellem Nordhavn og Refshaleøen. Ruten forventes forlænget fra medio 2021

